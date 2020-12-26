طريقة عمل كنافة بالكريمة والمكسرات بكل اسراها وتكتها بطريقة ناجحة جداُ مثل اشهر محلات الحلواني

طريقة عمل كنافة بالكريمة والمكسرات ، تعتبر الكنافة من اكثر الحلويات اللذيذة التي يحبها الكثير من الناس كما إنه يسهل تحضيرها بكل سهولة كما إنها تتميز بطعم لذيذ ورائع ويفضلها الكثير من الناس وخاصة في شهر رمضان المبارك والآن سوف نقدم طريقة سهلة ولذيذة لعمل الكنافة بالكريمة . طريقة عمل كنافة بالكريمة والمكسرات طريقة عمل كنافة بالكريمة والمكسرات يجب اتباع هذه الطريقة والمكونات لعمل احلي كنافة مثل الحلواني مكونات تحضير الكنافة بالكريمة 1 كيلو من الكنافة .

½ كوب من الزبدة المذابة .

½ كيلو من اللبن ( مقدار 2 كوب ) .

¼ كوب من النشا .

2 ملعقة سكر بودر .

2 كوب ماء . مقادير وطريقة تحضير شربات الكنافة ½ كيلو من السكر ( بمقدار 2 كوب ) .

1 ¼ كوب من الماء .

عصير ليمونه . مكونات تحضير الكنافة بالكريمةمقادير وطريقة تحضير شربات الكنافة طريقة تحضير شربات الكنافة نحضر إناء ونضعه على نار هادئة ونضيف إليه السكر وعصير الليمون ونتركه على النار لمدة ربع ساعة .

طريقة تحضير الكنافة بالكريمة اللذيذة

أولاً نشعل الفرن قبل البدء في عمل الكنافة ويسخن حتى 200 درجة مئوية .

نحضر إناء أخر ونضعه على نار هادئة ونضع به السكر مع اللبن .

نحضر وعاء أخر ونضع به الماء ونذيب فيه النشا ثم نضيفه إلى خليط السكر واللبن ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي .

نحضر وعاء أخر ونضع به الكنافة ونصب عليها الزبدة المذابة ونقلبها جيداً حتى تتشرب الكنافة بالزبدة تماماً .

نحضر الصينية التي ندخلها الفرن وندهنها بقليل من السمن ، ثم نضع نصف كمية الكنافة ونوزعها جيداً في الصينية .

ثم نضيف طبقة من الكريمة أو يمكن إضافة طبقة من الشوكولاته على الكنافة ثم نضيف باقي الكنافة في الصينية ونضغط عليها جيداً حتى تتساوى من جميع الجهات .

على الكنافة ثم نضيف باقي الكنافة في الصينية ونضغط عليها جيداً حتى تتساوى من جميع الجهات . بعد ذلك ندخل الصينية في الفرن للتسوية ونتركها لمدة ربع ساعه أي حتى تنضج تماماً أي تتحمر من جميع الجهات .

بعد أن تنضج جيداً نضيف إليها الشربات الذي تم تخضيره ونتركها حتى تبرد تماماً .

يمكن تزينها بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة .

وأخيراً نقدمها مع المشروبات المفضلة . طريقة تحضير شربات الكنافة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كنافة بالكريمة والمكسرات بكل اسراها وتكتها بطريقة ناجحة جداُ مثل اشهر محلات الحلواني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.