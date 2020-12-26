طريقة الكيكة اليابانية القطنية هشه وخفيفة مثل القطن

طريقة الكيكة اليابانية الهشه الكيكة اليابانية تعتبر من أشهر طرق عمل الكيك في العالم لانها من أخف وانجح طرق الكيك المعروفة والعادية إضافةً إلى طعمها المميز اللذيذ، ومكوناتها السهلة والمغذية في نفس الوقت لانها تحتوي علي مكونات ذات قيمة غذائية عالية، وسنعرض عليكم في هذا المقال أفضل طريقة لعمل الكيكه اليابانية بالخطوات والمقادير المظبوطه. مقادير الكيكة اليابانية ٢/٣ مقار كوب من اللبن الحليب.

٢/٣ مقدار كوب من السكر.

نصف كوب من الدقيق.

نصف كوب من الجبن الكريمي.

مقدار نصف كوب من الزبدة الموجودة مسبقا في درجة حرارة الغرفة.

مقدار نصف كوب من النشا.

مقدار ربع كوب من السكر الباودر.

عدد ٨ صفار بيض.

عدد ١٣ بياض بيض.

ربع معلقه من الفانيليا. طريقة الكيكة اليابانية يجب تسخين الفرن مسبقا على درجة حرارة ١٦٠ مئوية اي تكون النار متوسطة.

نخلط اولا اللبن الحليب مع الزبدة والجبن حتى نحصل على خليطا ناعما.

نضع الخليط على نار متوسطة حتى يصبح الخليط متمازج وناعم أكثر.

نرفع خليط اللبن والزبدة والجبن من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد.

الان نقوم بضرب الفانيليا مع صفار البيض في وعاء آخر لمده لا تقل عن ثلاث ثواني بالمضرب الكهربائي.

ثم نضيف خليط اللبن مع الزبدة والجبن ومستمر في الضرب حتى لا نساعد في تسوية البيض

نقوم الآن بتزويد مقدار الدقيق والنشاط ونخلطهما جيداً مع الخليط الآخر.

نضيف الان مقدار السكر مع الخلط حتى يزوب السكر بصوره جيدة.

نضيف كمية بياض البيض بالتدريج مع الانتباه للتقليب في نفس الاتجاه حتى لا نقوم بإخراج الهواء من الكيك.

نحضر صينيه مناسبه لكمية الخليط ونقوم بتغطيتها جيدا بورق الزبدة، ونضع الخليط فيها.

ثم نضع هذه الصينية بصينيه أكبر بها ماءا مغليا، ونتركه لمده ٢٥ دقيقه في الفرن على درجة حراره ١٦٠ مئوية اي نارا متوسطة، وبعد ذلك نقوم بتهدئة النار إلى ١٣٠ درجه ونتركه ٦٠ دقيقه أخرى.

الان اخرجيها وزينيها بالسكر البودرة، و استمتعي بأحلى طريقة للكيكه اليابانية. طريقة الكيكه اليابانية بمقادير بالجرام ٦٠ جرام من الزبدة الذائبة.

٨٠ ملل لبن حليب بدرجة حرارة الغرفة.

٨٠ جرام دقيق.

بيضه.

٥من صفار البيض.

٥من بياض البيض.

معلقه صغيرة فانيليا.

٨٠ جرام سكر.

ربع معلقة ملح. طريقة الكيكة اليابانية أولا ت حضير الكيك اليابانية بالخطوات نخفق صفار البيض جيدا.

نخفق صفار البيض جيدا. نقوم بمزج اللبن الحليب مع الزبدة في إناء باستخدام المضرب الكهربي.

نضيف خليط صفار البيض والفانيليا إلى خليط الحليب والزبدة.

في وعاء آخر قومي بضرب بياض البيض جيداً حتى يتكثف.

قومي بإضافة السكر والملح حتى تحصلي على خليط متجانس.

قومي بإضافة السكر والملح حتى تحصلي على خليط متجانس. قومي بإضافة الخليط المكثف من بياض البيض بشكل تدريجي على خليط الدقيق مع للتقليب المستمر حتى يتجانسوا َع بعضهم البعض.

أحضري صينية مناسبة الحجم ومفروده بورق الزبدة وضعي الخليط.

قومي بإدخال الخليط في فرن تم تسخينه مسبقا على درجه حرارة ١٧٠ مئوية مده ١٠ دقائق، ثم قومي بخفض درجة حرارة الفرن إلى ١٥٥ درجة مئوية لمدة ٣٥ دقيقه.

الان اخرجي الكيك واستمتع مع أسرتك بالكيك الياباني. X إقرأ أيضاً: طريقه تحضير الجبنه الموتزاريلا المطاطية مثل الجاهزة فى المنزل بمكونين فقط

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