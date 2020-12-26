3 حبات فقط على الريق لمدة 3 أيام  للتخلص نهائيا من البطن والارداف والجناب 

3 حبات فقط على الريق لمدة 3 أيام للتخلص نهائيا من البطن تعتبر السمنة من المشاكل التي يتعرض لها الكثير من الأشخاص وتسبب لهم إحراجًا شديدًا، وخصوصًا في حالة تراكم هذه الدهون في منطقة البطن والجناب والارداف، ويحاول الكثير منهم الوصول إلى طرق طبيعية لإنقاص الوزن الزائد والتخلص من الدهون المتراكمة خصوصا في منطقة الكرش والجناب، ومن خلال السطور القادمة سوف نعرض طريقتين من أشهر وأفضل الطرق لإنقاص الوزن الزائد بشكل سريع وفعال وقبح الشهيه لساعات طويلة علي مدار اليوم باستخدام وصفات لبان الذكر الفعاله والسريعه في انقاص الوزن تابعونا. 3 حبات فقط على الريق لمدة 3 أيام للتخلص نهائيا من البطن ملعقة ونصف من لبان الذكر المطحون.

كوب ونصف ماء. 3 حبات فقط على الريق لمدة 3 أيام للتخلص نهائيا من البطن طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به الماء ونضيف إليه لبان الذكر المطحون.

ثم نتركه لمدة لا تقل عن 10 ساعات أو ليلة كاملة.

ثم نقوم بتصفية الخليط جيدًا ونشرب كوب منه في الصباح على الريق قبل تناول وجبة الإفطار.

نشرب هذا المشروب لمدة لا تقل عن 15 يوم للحصول على نتيجة فعالة. الطريقة الثانية للتخلص من دهون البطن سريعا ملعقتين كبيرتين من مطحون لبان الذكر.

كوب ماء. طريقة التحضير:- نحضر وعاء ونضع به الماء و لبان الدكر ونقلبهم معًا جيدًا.

ونقلبهم معًا جيدًا. ثم نضع الوعاء على نار عالية حتى يغلي تمامًا، ثم نخفف نار الموقد ونتركه حوالي خمس دقائق على نار هادئة.

ثم نرفع الوعاء من على النار ونتركه منقوع في الماء ليلة كاملة، حتى يصبح لون الماء أبيض.

ثم نقوم بتصفية الخليط ونشرب كوب في صباح كل يوم على الريق قبل تناول الفطور بحوالي ربع ساعة وقبل الوجبات يوميا فهذه الوصفه تعمل علي قبح الشهيه لفترات طويلة علي مدار اليوم ولا تشعرين بالجوع. X إقرأ أيضاً: كنز طبيعي رهيب لتفتيح العانة وتحت الابط بعمق نتيجة فورية من اول استخدام

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