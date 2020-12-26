طريقة عجينة البيتزا الايطالية القطنية بمقادير مظبوطة وناجحة عجينة سحرية لجميع المخبوزات

طريقة عجينة البيتزا الايطالية القطنية بمقادير مظبوطة تعتبر البيتزا الإيطالية من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص، سواء كانوا صغارًا أو كبارًا، فبدلاً من الذهاب إلى المطاعم لتناولها بمبالغ كبيرة ومكلفة، يمكنك عمل البيتزا الايطالية في البيت بطريقة سهلة وسريعة وشهية جدًا، ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية بسهولة. طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية:- 4 أكواب من الدقيق.

كوب من اللبن منزوع الدسم.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

ملعقتين صغيرتين من الخميرة الجافة.

ملعقتين صغيرتين من السكر.

القليل من الملح. طريقة التحضير:- بالخطوات طريقة عمل العجينة السحريه للمخبوزات نقوم بوضع الخميرة الجافة في فنجان من الماء الدافئ ونقلبها جيدًا، ونتركها جانبًا حتى تتفاعل.

نقوم بوضع الخميرة الجافة في فنجان من الماء الدافئ ونقلبها جيدًا، ونتركها جانبًا حتى تتفاعل. ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق ونضيف له الزيت واللبن ونقلب جيدًا.

ثم نقوم بإضافة الخميرة والسكر والملح ونستمر في العجن حوالي خمس دقائق تقريبًا.

ثم نغطي العجينة باستخدام فوطة نظيفة ونتركها في المطبخ لمدة لا تقل عن ساعة وربع.

بعد مرور الوقت المحدد تكون العجينة جاهزة للاستخدام. عجينة البيتزا الإيطالية للشيف هالة فهمي كيلو إلا ربع دقيق.

ثلث لتر من المياه الدافئة.

ملعقتين ونصف خميرة جافة.

5 ملاعق زيت زيتون.

رشة ملح.

ملعقة ونصف سكر ناعم. طريقة التحضير:- في البداية نضع الخميرة الجافة في نصف كوب من المياه الدافئة ونقلبها جيدًا إلى أن تذوب.

ثم نحضر وعاء ونضع به الدقيق، ثم نضيف الخميرة وباقي المكونات السابقة ونعجن جيدًا حوالي ربع ساعة.

نستمر في العجن إلى أن نحصل على عجينة متماسكة وملساء لا تلتصق باليد.

نحضر وعاء وندهنه بكمية قليلة من زيت الزيتون ونضع به العجينة ونغطيها بفوطة نظيفة ونتركها حوالي ساعتين ونصف على الأقل.

بعد مرور الوقت المحدد ستكون العجينة جاهزة للاستخدام. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في الخلاط بكمية كبيرة والطعم روعه عجينة البيتزا الإيطالية للشيف هالة فهمي

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