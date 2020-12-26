الكريم السحري الفعال في تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم وتفتيح الإبط والكوع

تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم ، تعتبر المناطق الداكنة في الجسم من أكثر المشاكل التي تواجه الكثير من السيدات وخاصة منطقة البيكينى وقد تبحث الكثير من السيدات والفتيات البحث عن الكريمات والصفات لتفتيح مناطق الجسم الداكنة والآن سوف نقدم لكم الكريم السحري لتفتيح جميع الأماكن الداكنة .

تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم

من المؤكد أن الكريمات الطبيعية والوصفات الطبيعة لها تأثير فعال في تبيض وتفتيح الجسم والآن سوف نقدم لكم احدي طرق عمل كريمات طبيعية في المنزل .

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون .

2 ملعقة صغيرة من النشا

أولاً نحضر وعاء ونضعه على نار هادئة جداً ونضع به النشا مع الليمون ونقلبهم جيداً حتى يصبح خليط كريمي .

ونتركه لمدة 5 دقائق على نار هادية ، ثم نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً .

نقوم بتوزيع الخليط على المناطق المراد تفتيحها ونقوم بعمل حركات دائرية اثناء وجود الوصفة على الجسم لكى تنشط الحركة الدموية الموجودة في الجسم وبالتالي يستفيد الجسم من الكريم .

ثم بعد ذلك نترك الكريم حتي يجف تماماً اى حوالى ساعه أو أكثر .

بعد ذلك نغسل الجسم بالماء الفاتر ونقوم أيضاً بعمل حركات دائرية وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح ولمعان الجسم .

للحصول على أفضل نتيجة فعالة في تفتيح الجسم يجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق .

مكونات كريم النشا والليمون لتبييض الجسمطريقة تحضير واستخدام كريم النشا لتبيض وتفتيح الجسمسبراي لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم بالمكونات الطبيعية

سوف نقدم لكم أيضاً سبراي يخلص الجسم من الأماكن الداكنة كما يعمل على ترطيب الجسم ويتكون هذا الاسبراي من مكونات طبيعية .

مكونات سبراي لتفتيح الجسم

3 ملاعق كبيرة من الماء المقطر .

4 كبسولات من زيت فيتامين أ .

2 ملعقة كبيرة من الليمون العطري .

2 ملعقة كبيرة من الجليسرين النقي .

زجاجة رش معقمة .

طريقة تحضير واستخدام سبراي تفتيح المناطق الحساسة

أولاً نحضر وعاء ونضع به الجلسرين مع الماء المقطر ونضيف اليهم كبسولات فيتامين أ ونضيف معهم زيت الليمون العطري .

نخلط جميع المكونات مع بعضها البعض ثم نضيف الاسبري في الزجاجة المعقمة ، ثم نحتفظ بها في مكان مظلم لمدة يوم كامل .

نقوم بتوزيع الاسبراي على جميع المناطق المراد تفتيحها ونقوم بعمل حركات دائرية ونتركها على الجسم لمدة ليلة كاملة .

وفي الصباح نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر وسوف تلاحظين الفرق في تفتيح الجسم وتبيضه .

. احرصي على استخدام هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع وسوف تلاحظين الفرق في تبيض الجسم .

كريم لبان الدكر لتفتيح الأماكن الداكنة وترطيب الجسم

كريم لبان الدكر فعال جداً في تفتيح الجسم والمناطق الحساسة في الجسم والآن سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم لبان الدكر

مكونات عمل كريم لبان الدكر

5 ملاعق كبيرة من لبان الدكر .

2 كوب من الماء المغلي .

عبوة كريم ترطيب ويفضل جلسرين علبة متوسطة الحجم .

طريقة تحضير واستخدام كريم لبان الدكر

أولاً نحضر وعاء عميق ونضع به الماء ولبان الدكر ونتركهم لمدة يوم كامل ، حتي يتغير لون الماء .

نصفي خليط لبان الدكر ثم نضع الماء الناتج على علبة الكريم ونقلبهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي .

نقوم بوضع الكريم على جميع المناطق الداكنة في الجسم ونتركها لمدة يوم كامل ، كما يمكن ترك الكريم على البشرة دون غسله .

سوف تلاحظ الفرق في تبيض وتفتيح الجسم من أول استخدام لهذا الكريم .

ولكي تحصلي على أكثر نتيجة فعالة يجب تكرار هذه الوصفة يومياً لان ليس لها أي أضرار جانبية .