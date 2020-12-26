طريقة معطر ولوشن طبيعي للجسم تفتيح ونعومة وريحة لا توصف

طريقة معطر ولوشن طبيعي للجسم منذ دخول فصل الشتاء نلاحظ جفاف وتشقق البشرة وفقدان حيويتها، مما تكون البشرة بحاجة للترطيب الكثير من أجل التخلص من مشكلة جفاف البشرة، ويكون الحل الأفضل هو القيام باستخدام اللوشن المرطب للبشرة والجسم والأيدي والقدمين خصوصا في فترة الشتاء بسبب تشقق الجلد وخشونه الايد والوجه ويستخدم لكل مرة بعد الاستحمام، حتى أن نحصل على النعومة والترطيب اللازم لجسم والبشرة، ولكن هل تدركين أنه بإمكانك عمل لوشن طبيعي لترطيب وتنعيم البشرة والأهم من ذلك أنه يمنحك رائحة عطرة للجسم تدوم لساعات طويلة، وبإمكانك القيام بنفسك بطرق بسيطة وسهلة بالاستعانة بمكونات طبيعية من أجل حماية البشرة دون اللجوء لاستخدام المواد الكيميائية تابعي معنا الان الطريقة بالخطوات. طريقة عمل لوشن لتعطير وتنعيم الجسم طريقة عمل لوشن لتعطير وتنعيم الجسم إليكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل لوشن ومعطر طبيعي للعناية الجيدة بالجسم دون الحاجة لشراء ماركات عالمية فقط بوصفات طبيعية وبأقل مكونات والنتيجة مذهلة أفضل من الجاهز تابعي معنا بالخطوات: بعض نقاط زيت اللافندر.

ملعقتين من زبدة الشيا المذابة.

ملعقة من زيت القرطم.

5 ملاعق من زبدة الكاكاو المذابة. طريقة التحضير: في إناء صغير نقوم بمزج زيت نبات القرطم ويضاف له زبدة الشيا مع التقليلب سوياً بشكل جيد حتى تتجانسالمكونات جيدا.

ومن ثم نقوم بإضافة زبدة الكاكاو المذابة وزيت اللافندر وتخلط المكونات معاً مجدداً حتى أن تتجانس المكونات معاً ونحصل على قوام كريمي مثل الكريم الجاهز.

يوضع المزيج بعبوة محكمة الغلق في الثلاجة ويترك لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

ومن ثم بقوم بتطبيقه على الجسم والبشرة واليدين والرقبة وسوف تشعرين بالفرق بنفسك مع الانتظام على استخدامه تحصلين على بشرة ناعمة وعطرة تدوم لساعات طويلة بمكونات بسيطة في منزلك. X إقرأ أيضاً: مسحة واحدة تبييض العانة والإبط والجسم كله تبييض فوري في دقائق

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