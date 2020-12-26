طريقة كرسبي دجاج كنتاكي المقرمش وأسرار خلطة كنتاكي السرية

طريقة كرسبي دجاج كنتاكي المقرمش يعد كرسبي دجاج كنتاكي المقرمش من أشهر الأطباق والوجبات التي يتهافت عليها الجميع كباراً وصغارا فهي من أشهي الاطعمة السريعة، وطعمه اللذيذ والشهي الذي سرعان ما يغمرك بالسعادة فورا بعد تناوله، وتبحث الامهات عن معرفة أسرار القرمشة وسر الخلطة بدجاج كنتاكي وما هي طرق عمل كنتاكي في البيت بنفس الطعم الأصلي والآن نضع لكي الطريقة بالخطوات وتستطيعي إعداده بكل سهوله ويسر في المنزل ومكوناته متوفرة تابعي معنا. مكونات دجاج كنتاكي المقرمش دجاج مقطع

فلفل اسود

بصل بودر

توم بودر

ببريكا

زعتر حسب الرغبة

كمون

بهارات فراخ

زنجبيل

رشه من القرفة.

ملح حسب الرغبة.

ربع كوب خل.

مقدار ٢كوب دقيق

و٢معلقة من النشا

ومعلقة من البيكنج باودر.

معلقتين كبيرتين من الزبادي

كمية من الماء.

زيت للقلي. طريقة التحضير وهي: أولاً قومي يخلط جميع المكونات السابقة مع بعض جيداً للحصول على خليط سائل متوسط السمك.

قومي بإضافة قطع الدجاج المغسولة والمقطعة للخليط.

ضعيها في الثلاجة لمده لا تقل عن ساعتين ويفضل وضعها من الليل وحتي الصباح حتي تأخذ طعم التتبيلة.

الآن نجهز الطبقة الخارجية لضمان الحصول على القرمشة المطلوبة.

نحضر كميه من الدقيق ونضيف عليها نفس التوابل التي اضفناها للدجاج كما ذكرناها سابقا، نقوم بوضع الدجاج في الدقيق لعمل الطبقة الخارجية.

قومي بتسخين كميه غزيره من الزيت، وبعد أن يسخن نضع الدجاج فيه على نار هادئة تماما لتمام النضج لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يقدم مع صوص الكاتشب، والمايونيز والبطاطس والبيبسي. وبالهنا

وتعد هذه الطريقة من أفضل الطرق لعمل دجاج كنتاكي بنفس الطعم الأصلي الميز لكنتاكي الشهير فعليكى فعله في المنزل بدلا من الشراء من الخارج. X إقرأ أيضاً: طريقه بيتزا السائلة في المقلاة بدون فرن ألذ واسرع بيتزا

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