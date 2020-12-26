طريقة فرد الشعر الخشن الجاف ، قد تحل الكثير من الفتيات بشعر طويل وناعم ومفرود لان الشعر الجميل هو الذي يميز المرأة ويجعلها ثقة بنفسها ولكن هذا يعتبر حلم بالنسبة لكثير من الفتيات لأنهم يستخدمون مستحضرات التجميل التي تضر بالشعر ولتحقيق حلم الحصول على الشعر الناعم الحرير من خلال هذه الوصفة وهي . طريقة فرد الشعر الخشن الجاف طريقة فرد الشعر الخشن الجاف تعتبر الكريمات والوصفات الطبيعية هي أكثر الطرق الفعالة في فرد الشعر دون أي ضرر للشعر . وصفة السمسم لفرد الشعر وصفة السمسم لفرد الشعر يحتوي السمسم على الأحماض التي تغذي الشعر وتعمل على تغذيتة وفرد الشعر والآن سوف نقدم لكم كريم السمسم لفرد الشعر مكونات كريم السمسم لشعر ناعم كوب من السمسم .

½ كوب من زيت الذرة .

خل الصبار بمقدار خمس ورقات . مكونات كريم السمسم لشعر ناعم طريقة تحضير واستخدام كريم السمسم لفرد الشعر أولاً نحضر السمسم ونضعه على نار هادئة لمدة 10 دقائق مع التقليب المستمر .

بعد ذلك نترك السمسم حتى يبرد تماماً ، ثم نقوم بطحن السمسم في الكبة .

نحضر برطمان محكم الغلق ونضيف إليه الزيت والسمسم ونقلبهم جيداً ، ثم نتركهم لمدة 3-4 ساعات .

نحضر برطمان الخلطة التي تم تخضيره ونحضر الكبة ونضيف في الكبة خليط السمسم ونضع معه جل الصبار ونضربهم جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس .

نغسل الشعر حتى نتخلص من أي زيوت أو كريمات موجودة في الشعر ثم نقوم بتوزيع الكريم على الشعر كله حتى نغطي الشعر من الجذور حتى الأطراف قم نقوم بعمل حركات دائرية في فروة الرأس .

ثم نغطي الشعر بكيس بلاستيك مخصص للشعر ونتركه على الشعر لمدة ليلة كاملة .

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو ويفضل شامبو خالي من المواد الكيميائية أو شامبو الأطفال .

سوف نلاحظ الفرق في فرد وتنعيم الشعر من أول استخدام .

من أول استخدام . يجب تكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع للحصول على الشعر الناعم . X إقرأ أيضاً: الكريم السحري الفعال في تبييض المناطق الداكنة وترطيب الجسم وتفتيح الإبط والكوع طريقة تحضير واستخدام كريم السمسم لفرد الشعر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة فرد الشعر الخشن الكريم الجبار بمكون واحد من البيت فردت شعر بنتى الخشن الجاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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