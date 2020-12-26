طريقة عمل الكشري المصري في حلة واحدة

الكشري المصري من الوجبات الشهية التي يحبها ويفضلها الشعب المصري سواء الكبار أو الصغار ولكن من اكثر المشاكل التي تواجه ربة المنزل أثناء تحضيره هو كثرة استخدام الحلل أو أواني الطبخ لذلك من خلال هذا المقال نقدم لكي عزيزتي طريقة تحضير الكشري المصري في حلة واحدة.

طريقة تحضير الكشري المصري في حلة واحدة

المقادير

كوب عدس بجبة “البني”

كوب أرز مصري

نصف كوب شعرية

نصف كيلو مكرونة

2 بصلة كبيرة مقطعة حلقات

نصف كوب حمص مسلوق

6 ملاعق زيت نباتي

ثوم حسب الرغبة

ملعقة ونصف الملعقة كمون

ملح حسب الرغبة

فلفل اسود حسب الرغبة

طريقة التحضير

ضعي الزيت في قدر”حلة” على النار حتى يسخن جيدا ونقوم بإضافة البصل المقطع إليه ونقوم بالتقليب الجيد لمدة من عشر دقائق إلى ربع ساعة حتى نجد أن البصل اخذ اللون البني الفاتح ثم نقوم برف البصل وتصفيته من الزيت جيدا ووضعه جانبا.

في نفس القدر ونفس الزيت نصع العدس والأرز بعد أن نقوم بغسله جيدا ونقعهم في الماء لمدة خمس دقائق ونقوم بالتقليب الجيد

ثم نقوم بإضافة المعكرونة إلي الأرز والعدس ونستمر بالتقليب الجيد ونتركهم خمس دقائق ثم نقوم بإضافة الشعرية ، ثم نضع الملح والفلفل الأسود والكمون و3 فصوص من الثوم المطحون

ثم نقوم بتغطية المكونات السابقة بالماء الساخن بمقدار 2 سم حتى لا تعجن، وبعد ان تغلي الماء نقوم بخفض النار حتى تنضج.

طريقة تحضير صلصة الكشري:

نقوم بتسخين ملعقتين من الزيت في مقلاة ثم نقوم بإضافة الثوم المفروم ونقلب الثوم جيدا ثم نقوم بإضافة الطماطم والصلصة ثم نقوم بإضافة الخل ثم نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود ، واذا شعرتي أن الصلصلة سميكة نقوم بتخفيفها بالماء.

وبعد التأكد أن الكشري قد نضح نقوم بوضعه في طبق التقديم ونقوم بإضافة الصلصة والبصل ومن الأفضل تقديمه ساخنا.