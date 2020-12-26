أزاي تحضري ابنك لإنترفيو المدرسة

تجهيز الطفل لأنترفيو المدرسة ، أصبح شئ أكثر صعوبة عن ذي قبل وذلك لحرص الأباء والأمهات علي أجتياز طفلهم مجموعة المقابلات والأختبارات الخاصة شفوية أو مكتوبة وقبلها يكون الطفل قد مر بكورس أو فترة لتدريب الطفل علي أسئلة الإنترفيو حتي يتم التعرف علي مايحدث داخل الأنترفيو المدرسي ويهئ الطفل لهذا ويطلب أولياء الأمور من الحضانة في الفترة الأخيرة التي تسبق دخول الطفل الأنترفيو حتي يجتاز الأختبار بنجاح ويتم قبوله في المدرسة التي يري الوالدين أنها مدرسة ممتازة وبها طلبه متفوقين دراسيأوتكون الأختبارات بالعربية أو بالأنجليزية أو اللغتين معبأ.

كيف تؤهل طفلك لأجتياز أنترفيو المدرسة

لا يجب أن يعرف الطفل أنه ذاهب لعمل أنترفيو أو مهمة رسمية تستدعي التوتر بل هو ذاهب لجولة داخل المدرسة الجديدة.

يجب أن يسبق موعد المقابلة بعض الحكايات والقصص الجميلة التي تجعل الطفل في أشتياق للذهاب للمدرسة الجديدة.

يجب علي الأم الهدوء والبعد عن التوتر حتي لا يؤثر على الطفل ويأتي بنتيجة عكسية.

يجب التركيز على نقاط القوة في الطفل والتي تختلف من طغل لأخر.

طريقة تأهيل الطفل لأجتياز المقابلة المدرسية

الأهتمام بالطلاقة اللفظية للطفل وملاحظه ما إذا كان هناك أخطاء لغوية في النطق والعمل علي تصحيحها. تنمية مهارات وقدرات الطفل تساعده علي أجتياز مثل هذا الأختبار. التعرف علي أسماء الأشياء من حوله لتنمية الحصيلة اللغوية. معرفة الطفل الأرقام والحروف والألوان. تدريب الطفل علي العد وربط ذلك بأنشطة يومية مثل عد حبات البرتقال. أعطاء الطفل الثقة بالنفس والأعتماد على النفس. تنمية الجانب الأجتماعي حتي لا يرهب من مقابلة أشخاص جدد والتحدث إليهم.

8-معرفة الأشكال وربطها ببعض أشكال البازل وتقليدها بالصلصال وغيرها من الأنشطة.

وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف.

والله الموفق والمستعان.