يتميز الطفل المبدع ، بعدد من القدرات والمهارات الفطرية تحتاج إلى من يكتشفها ويهتم بها وينميها ويطورها ويهتم بها ويضعها في مكانها الصحيح فهو لديه القدرة على الأبتكار بشكل جديد لم يتطرق إليه أحد من قبل وقادر علي تطوير أشيائه القديمة ويحولها إلي أشياء ذات قيمة فهو قادر علي أن يتفوق علي أقرانه من نفس الفئه العمرية كما أنه يتمتع بنسبه ذكاء عالية وقدرات عقلية فائقة ويتميز بسمات وصفات غير موجودة عند كل الأطفال من الجانب الشخصي والعقلي والأجتماعي وغيرها. سمات الطفل المبدع لديه قدرة علي توظيف مايملك من قدرات ومهارات في التعامل مع كل شئ حوله.

لديه قدرة علي التركيز والأنتباه فترة طويلة وقوة ملاحظه في الأشياء التي تدور حوله.

لديه قدرة علي التركيز في أكثر من شئ في وقت واحد.

لديه خيال واسع حيث أنه قادر علي أكتشاف العلاقات بين الأشياء.

غير نمطي ويكره الروتين ومتجدد دائمأ.

لديه فضول وحب أستطلاع وأكتشاف الأشياء من حوله وداخله كم كبير من التساؤلات والأستفسارات عن عن كل ما يدور حوله.

يعتمد علي تفسه بأستمرار ويقوم بمهامه وواجباته دون تدخل أحد.

لديه طلاقة لفطية وقدرة في اللغة التعبيرية.

مستمع جيد للأخر وقادر على أدارة حوار مع الأخر دون مقاطعته.

نظرته للأشياء تختلف عن نظرة الأخرين لنفس الأشياء. لديه قبول كبير وذكاء أجتماعي. سمات الطفل المبدع الثقه في النفس. الأعتماد على الذات. القدرة على إيجاد حلول وبدائل لأي مشكلة. الأبتعاد عن الروتين. مثقف بشكل كبير في كل المجالات. لديه ميل للمعرفة والأطلاع. الأتقان والأمانة في العمل. الصبر وتحمل الصعاب حتي يصل لأهدافه. لديه قدرة علي أقناع غيره. لديه إدراك عالي للأشياء والعلاقات. لديه مرونه في التفكير. منظم ولديه أهداف يسعي لتحقيقها. يميل إلى فك الأشياء وتجميعها مرة أخرى. لديه أحساس بالسعادة عند قيامه بأكتشاف أو أبتكار شئ جديد. وفي النهاية نتمني من الله أن نكون قد قدمنا محتوي مفيد وهادف. والله الموفق والمستعان. X إقرأ أيضاً: أزاي تحضري ابنك لإنترفيو المدرسة

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