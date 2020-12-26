حيل رائعة للملابس كل بنت محتاجة تعرفهم هتبينك ارفع وتداري عيوب الجسم

لو عندك كام كيلو زيادة ومعندكيش الوقت الكافي للانظمة الغذائية والتمارين ، انتي تقدري تداري ديفوهات وعيوب الجسم باختيار اللبس بشكل صحيح ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنساعدك في المهمة دي وهنعرف مع بعض حيل للملابس هتبينك ارفع وهتديكي مظهر مثالي.

حيل للملابس هتبينك ارفع:

1- ضيفي خطوط رأسية:

اختاري لوك باكتر من طبقة مع جاكيت طويل ، ده هيبينك انحف واطول ، وانتبهي لمكان الزراير لازم تكون كلها في صف واحد ، ده هيبينك اكتر رشاقة.

2- اختاري البرا الصح:

لو الصدر مش مدعوم بشكل صح ، فهيبقوا اضافة زيادة لبطنك وهتجذبي انتباه اكتر للمنطقة دي ، حمالة الصدر اللي بحجم مناسب بتساعد عى رفع الصدر وبتخلق مساحة بين الصدر والبطن.

3- ضيفي لون فاتح او مشرق للوك الاحادي اللون:

اعتمدي على لوك بلون واحد ، وضيفي له تفاصيل بلون فاتح او مشرق ، سواء جاكيت, جيبة, توب ، الطريقة دي رائعة جدا عشاشن تبعدي الانتباه عن مناطق مشكلتك.

4- اختيار فساتين بستايل A-line:

شكل شبه المنحرف من غير اجزاء ضيقة ، زي موديلات الستينات ، او الفساتين ال Straight زي موديلات العشرينات ، هي كل اللي انتي محتاجاه عشان تعملي لوك مثالي.

5- اختاري المكان الصح للزراير:

اتأكدي ان مكان الزراير يكون في الجزء الابرز من بطنك ، لان لو الجزء اللي فيه الزراير فوقه ، هتلاقي البطن ظهرت اكتر حتى لو بطنك صغيرة ، وهتوجهي كل الاهتمام ليها.

6- اتجنبي الاقمشة الخفيفة:

الاقمشة الخفيفة بتبرز منحنيات وخطوط في الجسم اكتر ، عشان كده الافضل انك تعتمدي على الاقمشة السميكة اللي بتكون مشدودة على الجسم وماسكة نفسها ، واتجنبي الخامات اللي ممكن تضيف حجم اكتر لجسمك.

7- ماتدخليش التوب جوه البنطلون:

لو دخلتي التوب جوه البنطلون انتي كده بترسمي خط واضح حوالين البطن هيجذب الانتباه ليها اكيد ، عشان كده بننصحك تلبسي التانك توب الواسع وابعدي عن القمصان الضيقة ، ولازم يكون الطول تحت نهاية البطن بشوية.

8- اختاري الشنطة الصح:

حتى حجم شنطة الايد ممكن يبقى مؤثر على اللوك بتاعك ، اختاري شنطة كبيرة هتباني انحف ، ولو جسمك نحيف اعتمدي على الشنط متوسطة الحجم.

9- اعتمدي على الملابس المات:

النسيج او الخامة اللي فيها لامعة دايما بتجذب الانتباه وبتبرز كل تنيه وخط في الجسم ، عشان كده من الافضل اختيار الملابس غير اللامعة.

10- اعتمدي على الفساتين الملفوفة Wrap dresses:

ده الاختيار الي هيساعدك دايما ، لانه مش هيخفي منطقة البطن بس ، لكن كمان هيبرز افضل المناطق في جسمك وهيظهره بشكل مثالي.

11- مجموعة حيل للملابس بالفيديو:

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