حضري مخلل الليمون المعصفر في البيت بأسهل طريقة مثل الجاهز

مخلل الليمون يعد من أشهر أنواع المخللات والمقبلات بالمطابخ المصرية، ومطابخ دول العالم، لأنه يضيف نكهة رائعة للأطباق الرئيسية، ويتميز بمذاق رائع ورائحة شهية للغاية، ويمكن تحضيره في المنزل بكل سهوله، لأن الكثير من الأشخاص يحبون تناوله بكثرة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر في البيت. طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر المكونات 1500 جرام ليمون أصفر متوسط الحجم.

½ كأس كبير من الملح الغير ناعم.

4 ملاعق صغيرة من العصفر.

4 ملاعق صغيرة من حبة البركة.

500 جرام من الفلفل الحار.

250 جرام من الفلفل الرومي المهروس. خطوات تحضير مخلل الليمون المعصفر قومي بتنظيف مقدار الليمون وغسله جيدا بالماء، ثم ضعي نصف مقدار الليمون بوعاء كبير به ماء على نار متوسطة. اتركي الليمون حتى ينضج، ثم قومي بتصفيته من الماء، ثم ضعيه في وعاء آخر به ماء عادي، ثم اتركيه لمدة ثلاث أيام. قومي بتغيير الماء من فوق الليمون ثلاث مرات كل يوم. امزجي الملح مع مقدار حبة البركة، والعصفر. وزعي قليل من الليمون بوعاء زجاجي محكم الغلق، ثم ضعي فوقه طبقة من الفلفل، ثم كرري تلك الطبقات حتى تنهي الطبقات. قومي بتحضير عصير ليمون من باقي الليمون، ثم اسكبيه داخل الوعاء. ضعي خليط الملح في الوعاء، ثم اغلقيه جيدا، وتركيه لمدة اسبوعين، حتى يصبح جاهز للتقديم. طريقة عمل مخلل الليمون المسلوق بالعصفر خطوات تحضير مخلل الليمون المعصفرطريقة عمل مخلل الليمون المسلوق بالعصفر المكونات كيلو من حبات الليمون متوسط الحجم.

10 أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق من شرائح الثوم.

4 حبات من ورق الغار.

2 كوب كبير عصير ليمون.

ثلاث ملاعق كبيرة من العصفر.

ملعقة كبيرة من الزعفران.

كوب صغير من شرائح الفلفل الحار.

250 جرام من الملح.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

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