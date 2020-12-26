صبغ الشعر باللون الأحمر بالبنجر والكركدية واستمتعي بإطلالة مميزة

تبحث الكثير من الفتيات عن طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بوصفات طبيعية من المنزل، وذلك لأن أنواع صبغات الشعر العادية قد تُسبب التلف للشعر وتجعله مقصف وجاف للغاية، لذلك من خلال هذا المقال سوف نوفر إليكم خطوات صبغ الشعر باللون الأحمر بالبنجر والكركدية، وكيفية العناية به للاحتفاظ باللون لأكبر فترة ممكنة. صبغ الشعر باللون الأحمر بالبنجر صبغ الشعر باللون الأحمر بالبنجر المكونات: ثمرة من البنجر.

لتر من الماء.

خل تفاح. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري حبة متوسطة من البنجر وقومي بتقطيعها إلى قطع صغيرة، ثم أضيفي إليها لتر كامل من الماء.

اتركي الماء والبنجر على نار هادئة حتى تمام الغليان، ويتحول اللون إلى الأحمر القاتم.

اتركيه قليلاً ليغلي بعد، ثم أضيفي إليه بعض القطرات من خل التفاح.

اتركي الخليط جانباً ليبرد.

على شعر نظيف وخالي من الزيوت قومي بوضع بوضع ماء البنجر على الشعر بواسطة عبوة بخاخة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

تُكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعياً وسوف تلاحظين تغيير لون شعرك للأحمر خلال أول استخدام. وصفة الكركدية والبنجر لصبغ الشعر طريقة التحضير والاستخدام:وصفة الكركدية والبنجر لصبغ الشعر المكونات: عصير ليمون.

ثمرة واحدة من البنجر.

بعض أوراق الكركدية.

3 ملاعق من الحناء.

ماء. طريقة التحضير والاستخدام: أحضري لتر من الماء وأضيفي فيه ثمرة البنجر بعد أن تُقطع إلى قطع صغيرة ويترك على نار هادئة لتغلي ويتحول اللون إلى الأحمر الغامق جداً.

فى وعاء أخر أضيفي أوراق الكركدية إلى كوب ماء واتركيهم ليغلوا أيضاً.

بعد ذلك قومي بإزالة خليط البنجر وشاي الكركدية من على النار ويتركوا جانباً حتى يبرد الخليط.

في طبق مناسب أضيفي ربع كوب من ماء البنجر المُصفي، وربع كوب من شاي الكركدية على الحناء.

بعد ذلك أضيفي عليهم ربع كوب من عصير الليمون.

قومي بمزج الخليط جيداً، وجهزي شعرك للصبغ.

ابدئي بوضع الخليط على الشعر لمدة ساعتين وسوف تلاحظين تغيير فى لون شعرك فوراً.

كرري الوصفة مرة واحدة فى الأسبوع حتى تصلين ألى درجة الشعر المطلوبة. X إقرأ أيضاً: صبغ الشعر في البيت بدون حناء والنتيجة مذهلة

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