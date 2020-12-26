تهاني العام الجديد 2021 وأجدد جمل ورسائل التهاني

أجمل التهاني بمناسبة العام الجديد 2021، يبحث الجميع عن الجمل الرقيقة والرسائل المبهجة والدعوات لإرسالها إلى الأهل والأصدقاء والأحباب بمناسبة العام الجديد، أيام قليلة ونودع عام حدثت فيه العديد من المواقف منها مواقف أسعدتنا ومواقف أحزنتنا أخذت منا أحباب وأعطتنا أصدقاء بعدت عنا أقارب وقربت منا أغراب، أيام قليلة ونستقبل العام الجديد 2021 لذلك قررنا تجهيز العديد من المعايدات لمشاركتها مع الأهل والأحباب والجيران. أجدد جمل تهاني العام الجديد كل عام وأنتم بخير، لكل الأصدقاء على أمل أن تكون السنة الجديدة 2021 مليئة بالخير والمحبة والسعادة عليكم.

معك سأبدأ عامي الجديدة وبدونك لا أريد أعوامي كل عام وأنت أجمل أيامي.

مر عام وانقضت أيام وجاء عام مزهر بالأحلام.

سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول السنة الجديدة.

اللهم أنه عام جديد اجعله عام سعادة وفرح لا ضياع ولا فقد كل عام وأنتم في سعادة.

قررت أنسى العتاب بلا ذنب ولا أسباب وابعتلك أحلى المسجات وأنتظر منك الجواب.

سوف نطفئ شموع ونشغل شموع السنة الجديدة أتمنى أن تكون هذة السنة بلا دموع كل عام وأنتم بخير.

انتظر الساعة الثانية عشر ليله رأس السنة وأنا أنتظر بكل الشوق، لأرسل لك كل عام وأنت بخير كل عام وأنت معي.

أمنياتي في العام الجديد أن يحفظ الله أبي وأمي وأخواتي وأصدقائي، كل عام وأنتم بألف خير.

أتمنى لك سنه سعيدة تجلب لك الرضا الدائم. أمنيات رقيقه لعام 2021 أتمنى لك عام مملوء بالورود تنير كل واحدة منهم الدنيا وتشرق بالسعادة والحب .كل عام وأنتم فى هناء وسعادة.

أقبلت علينا سنه جديده أتمنى أن فيها سعادة أبدية وراحة لا تنتهي، وضحكات تملأ الدنيا كل عام وأنتم بخير.

اتمني لكم سنه خالية من الأوجاع مليئة بالحب والسعادة كل عام وأنتم بخير.

لنزرع الأمل في أرض العام الجديد وننتظر تحقيق الأحلام والآمال الجميلة، سنه سعيدة عليكم.

يفصلنا القليل لنبدأ عام جديد اللهم فجر يبدأ معه كل جديد وجميل وحقق لنا ما تتمناه قلوبنا.

بداية العام الجديد بداية الحلم الجديد أدعو الله أن يحقق أمانيكم وكل عام وأنتم بخير. X إقرأ أيضاً: وصفة الثوم السحرية لتكثيف الشعر وإنباته والنتيجة هتبهرك أجدد جمل تهاني العام الجديدأمنيات رقيقه لعام 2021

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