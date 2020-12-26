وصفات طبيعية لتسمين الوجه ونفخ الخدود وأهم النصائح للحصول عليها بسرعة

تسمين الوجه ونفخ الخدود وجعلهما ممتلئان ينعكس بشكل إيجابي على مظهر الفتيات، حيث تعطي الخدود الممتلئة مظهر صحي وجذاب للسيدات فيجعلها تبدو أصغر سنا فيصبح لها إطلالة مميزة وشبابية، كما أن امتلاك خدود ممتلئة هو حلم كل الفتيات لأن الخدود والوجه الشاحب والنحيف يطفئ جمال المرأة كما أنه غير صحي.

لكن لا يفضل إجراء عمليات تجميل أو استخدام مواد كيميائية للحصول على خدود ممتلئة بشكل سريع، فهذه الطرق تسبب أضرار عديدة للبشرة، لذلك يفضل استخدام طرق ووصفات طبيعية للحصول على خدود ممتلئة، لذلك كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني حيث سنذكر أهم النصائح والوصفات الطبيعية لتسمين الوجه ونفخ الخدود للحصول على مظهر جميل وجذاب.

يفضل التقليل من وضع المكياج بقدر المستطاع والعمل على إزالة المكياج قبل النوم، لكي تتنفس مسام البشرة بشكل طبيعي. استخدام واقي الشمس يوميا عند الخروج من المنزل في النهار، وذاك لحماية الوجه من أشعة الشمس الضارة. يفضل تناول المكسرات التي تحتوي دهون صحية مثل: الجوز. عدم التدخين حيث يؤدي التدخين إلى ظهور الشخص بسن أكبر. يفضل وضع مرطب للخدود وغسل الوجد باستمرار مع تدليك الخدود بلطف. يفضل شرب كمية من الماء مناسبة أثناء اليوم، وذلك للحفاظ على رطوبة الجسم والبشرة لأطول وقت.

يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية المختلفة التي تساعد في الحصول على وجه وخدود ممتلئة بدون تكاليف أو مجهود، لكن هذه الوصفات تحتاج إلى المواظبة على استخدامها للحصول على أفضل النتائج المطلوبة ومن تلك الوصفات:

يساعد زيت الزيتون في الحصول على خدين ممتلئين، حيث يحتوي نسبة عالية من الدهون الغير مشبعة، التي بدورها تساعد على مرونة الجلد والحصول على بشرة نضرة، حيث إنه يعمل كمرطب طبيعي للبشرة الجافة، فيجعلها ناعمة، كما يفضل تناول ملعقة كبيرة من زيت الزيتون كل يوم.

طريقة الاستخدام

يتم تدفئة زيت الزيتون. يوضع الزيت على الوجه مع عمل مساج للوجه والخدين لمدة 10 دقائق على الأقل. يتم تكرار المساج مرتين يوميا.

يمتلك الألوفيرا العديد من الفوائد المذهلة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي بدورها تحفيز إنتاج الكولاجين، كما يجعل البشرة أكثر شبابا ونضارة فهو يعمل على مرونة الجلد وترطيب وشد البشرة.

طريقة الاستخدام

يوضع جل الألوفيرا على البشرة مع تدليك الخدين لمدة 10 دقائق ، ثم يترك لمدة 15 دقيقة على الوجه. يغسل الوجه بالماء الدافئ. يتم التكرار مرتين يوميا.

تعمل الحلبة على حماية البشرة حيث تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات مفيدة لجعل البشرة ناعمة وفي أفضل مظهر صحي.

طريقة الاستخدام

يتم خلط ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة مع ملعقة صغيرة من الماء لكي يتكون لنا عجينة سميكة. توضع العجينة على الوجه مع التدليك برفق. تترك لمدة 15 دقيقة مع غسل البشرة بالماء البارد. يتم تكرار الوصفة مرة يوميا.

ملحوظة: يمكن استخدام زيت الحلبة وعمل مساج للخدين.

يستخدم الجلسرين لترطيب للبشرة، كما يعتبر ماء الورد مهدئ طبيعي للجلد الجاف، حيث يحتوي على خصائص مطهرة لطيفة على البشرة لكي تجعلها صحية ونظيفة ولا تتسبب لها بالجفاف.

طريقة الاستخدام

يتم خلط ملعقة صغيرة من الجلسرين وملعقة كبيرة من ماء الورد. ويتم دهن الوجه قبل النوم ويغسل عند الاستيقاظ، مع التكرار يوميا.

يعتبر العسل مرطب جيدا للبشرة كما يعمل على تجديد الخلايا في البشرة.

طريقة الاستخدام

يتم خلط ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من معجون البابايا وملعقة من الشوفان المطحونة. يوضع الخليط على الوجه والخدين مع التدليك، ويترك لمدة 10 دقائق. ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر، مع تكرار الوصف مرة كل يوم.

ملحوظة: يمكن تناول العسل والشوفان مع عصير البرتقال، حيث يعتبر مشروب مفيد للحصول على وجه وخدود ممتلئة.

يعتبر الحليب اختيار ممتاز للحصول على وجه خدود ممتلئان، حيث يعتبر الحليب مرطب لطيف على البشرة، كما تعتمد عليه الكثير من شركات مستحضرات التجميل لإنتاج منتجات العناية بالبشرة لكي يجعلها تبدو أكثر نضارة امتلاء، كما يمكن تناول كوب من الحليب قليل الدّسم يوميا لكي يساعد على تسمين الوجه بسرعة.

طريقة الاستخدام

يتم استخدم كمية مناسبة من الحليب وعمل مساج بحركات دائرية من أسفل إلى أعلى لمدو 5 دقائق على الأقل. يترك الحليب على البشرة لمدة 5 دقائق أخرى. ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ، مع تكرار المساج مرة يوميا.

وصفة التفاح لتسمين الوجه ونفخ الخدود

يعتبر التفاح من الفواكه التي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة جدا لجسم الإنسان، كما يحتوي على الفيتامينات التي تحتاجها البشرة، وأيضا يحتوي التفاح على مادة الكولاجين ومادة الإيلاستين التي تساعد على امتلأ البشرة لتظهر بمظهر مشرق، لذلك يفضل استخدام ماسك التفاح لتسمين الوجه ونفخ الخدود ثلاث مرات أسبوعيا، كما يفضل شرب عصير مكون من ثمرتين من التفاح وحبتين من الجزر الصغير وكوب صغير من عصير الليمون يوميا عند الاستيقاظ.

طريقة الاستخدام

يتم هرس ثمرة تفاحة باستخدام الخلاط حتى تصبح على شكل عجينة. توضع عجينة التفاح على الوجه والخدين، ويترك لمدة ساعة. يغسل الوجه بالماء الدافئ.