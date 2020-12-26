تردد قناة cbc سفرة يمكنك بشكل يسير من المتابعة مختلف البرامج التي تبثها القناة، وذلك يفيدك كثيرا في التعرف على معلومات جديدة بشأن المطبخ والأطعمة المختلفة، ومن الجدير بالذكر أن القناة بثت للمرة الأولى عام 2016م.

برامج قناة cbc سفرة

1- الشيف: هذا البرنامج من أوائل البرامج التي تم بثها على القناة، ويقدمه الشيف الشربيني، بحيث يظهر على الهواء مباشرة بشكل يومي، وذلك حتى يقدم أشهى الأطعمة من مختلف دول العالم.

2- على قد الأيد: تقدمه الشيف نجلاء الشرشابي، وهو يتضمن الأكلات والوصفات التي لا تكلف من يقوم بها الكثير من الأموال، كما وتحرص الشيف على تقديم الوجبات التقليدية بطريقة مبتكرة.

3- طبخة ونص: ويقدمه الطباخ عماد الخشت، ويأتيك على تردد قناة cbc سفرة بشكل يومي، وخلال الحلقة يحرض الشيف على تقديم مجموعة من الأطباق غير الاعتيادية بالمجتمع المصري.

4- بالصحة والراحة: تقدمه الشيف المغربيية زينب محمد، وهو يأتي بشكل يومي على القناة، حيث تحرص الشيف على عرض أطباق مختلفة من دولة المغرب إلى جانب بعض الأطباق الاعتيادية بالمجتمع المصري.

مميزات قناة cbc سفرة

1- تتنوع البرامج المقدمة من خلال القناة بشكل كبير جدا، حيث تغطي مختلف الأكلات إلى جانب تغطيتها للمطاعم المصرية وذلك من خلال برنامج الأكيل.

2- تحرص القناة على تعريف الشعب المصري أولا والعربي بالأكلات من مختلف دول العالم العربي وليس فقط من المطبخ المصري.

3- ما بين البرامج تعرض cbc سفرة مجموعة من النصائح المتعلقة بالطعام وحفظه، وأيضا أدوات المطبخ المختلفة.

4- يتواجد عبر الإنترنت موقع مخصص للقناة إن أردت التعرف على وصفات الطعام المختلفة.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب نايل سات 11488 أفقي عرب سات 11390 أفقي

تردد قناة cbc سفرة

تردد قناة cbc سفرة سيساعدك كثيرا على متابعة الأطعمة المختلفة، وذلك حتى تتمكني من التفنن في المطبخ من أجل غسعاد أفراد أسرتك، فقط عليك التعرف على قمرك الصناعي وتنزيل القناة من التردد المناسب.