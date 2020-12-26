إن تردد قناة الصحة والجمال يتواجد خلال هذا المقال، وذلك حتى تتمكن من الوصول لهذه القناة المصرية، والتي تم بثها حتى تنقل المعلومات الخاصة بالصحة والجمال للمجتمع المصري بالمقام الأول، كما ويمكنك الوصول إليها من أي مكان بالعالم.برامج الصحة والجمال
1- صباح الصحة والجمال: هو برنامج صباحي يعرض من خلال القناة عدد من النصائح الخاصة بالصحة والجمال، كما ويعتني البرنامج بشكل أساسي بمشكلات البشرة والوزن.
2- برنامج للكبار فقط: وهو يناقش المشكلات الطبية الخاصة بالكبار، وأيضا النصائح الصحية، وهو يستهدف الجمهور الذي تخطى سن الثامنة عشر.
3- برنامج دقة قلب: حيث يناقش قضايا السحر والشعوذة، وكيفية التخلص من كل ذلك من خلال القرآن والرقية، وذلك حتى يساعد من يعانون من مشكلات من هذا النوع على العلاج.
4- برنامج الجمال مع نيبال: حيث تقدم البرنامج المذيعة نيبال والتي تتبنى بالحديث المفصل المشكلات التي قد تواجه المرآة في جمالها، وبخاصة البشرة والشعر، وأيضا مشكلات زيادة الوزن والتي تؤثر على الجمال، ويمكنك متابعة هذا البرنامج وغيره عبر قناة الصحة والجمال.مميزات قنـاة الصحة والـجمال
1- تقدم قـناة الصحة والجمال برامج تناقش موضوعات طية معقدة، وتلك تكون موجه للمختصين ي مجال الطب.
2- وتقدم أيضا برامج بها معلومات عن الصحة ولكن بشرح مبسط يتناسب مع فئات المجتمع المختلفة.
3- في الوقت بين البرامج يتم تبني بعض الحملات الصحية والتي تستهدف توعية المواطنين بالعديد من المشكلات الصحية التي قد يصابوا بها وكيفية تجنبها.تردد قناة الصحة والجمال
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|نايل سات
|10786
|أفقي
عليك الحصول على تردد قناة الصحة والجمال وذلك حتى تتمكن من متابعة كل ما هو جديد في عالم الصحة والجمال، كما يمكنك أن تتابع الوصفات المختلفة التي قد تساعدك على التعايش مع الأمراض المزمنة.
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