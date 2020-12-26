الرؤوس البيضاء بالبشرة وكيفية التخلص منها

تعد مشكلة ظهور الرؤوس البيضاء بالبشرة من أكبر المشاكل التي تؤرق العديد من السيدات حيث تجعل البشرة تبدوا غير صافية ومليئة بالشوائب ،لهذا لابد من تنظيف البشرة بشكل مستمر والتخلص من تلك الدهون المتراكمة تحت الجلد، تابعي معنا في هذا المقال لتعرفي كيف تحصلين على بشرة صافية خالية من العيوب.

الرؤوس البيضاء بالبشرة أسباب ظهور الرؤوس البيضاء:

تعد الرؤوس البيضاء أحد أشكال حب الشباب وينتج بسبب تراكم الدهون أسفل الجلد وكذلك خلايا الجلد الميتة والبكتريا الضارة أسفل طبقات الجلد مكونة البثور السوادء والبيضاء.

تنتشر تلك الدهون في منطقة الأنف والذقن ومقدمة الجبهة أو ما تعرف بمنطقة التي زون وفي بعض أنواع البشرات الدهنية تنتشر في جميع أنجاء الوجه والجانبين وكل الجبهة.

غسل الوجة مرتين يومياً:

نصائح للتخلص من الرؤوس البيضاء بالبشرة:

من الضروري تنظيف البشرة بشكل دائم ودوري من الدهون المتراكمة ومنع نشاط البكتريا في تلك المناطق الدهنية ويتم ذلك عن طريق غسل الوجه بغسول مناسب للبشرة يعمل على تنظيف المسام بشكل عميق وتطهير الجلد من البكتريا داخل تلك المسام.

إذا كنت تعانين من بشرة دهنية فعليك اختيار الغسول المناسب لبشرتك وغسله مرتين في اليوم ولا تغسلي وجهك بعنف حتى لا تحدثي تلف أو ضرر ببشرتك، أما إذا كانت بشرتك جافة فلا ينصح بغسل الوجه باستمرار فهذا سيعرضها للجفاف ويحفزها على إفراز الدهون بشكل أكبر مما يزيد من مشكلة البثور البيضاء والسوداء.

غسل الشعر:

من المهم غسل الشعر بانتظام وتنظيفه من الدهون قبل تنظيف الوجه حيث تنتقل الدهون من فروة رأسك إلى وجهك مما يعمل على سد المساك بشكل أكبر وامتلائها بالدهون.

عند غسل الشعر يفضل قلبه بعيد عن الوجه وغسله قبل الاستحمام وذلك لأن الأتربة والزيوت التي تعلق بالماء والصابون ينتقل إلى الجلد على الوجه وباقي الجسم فلابد من غسل الشعر أولاً ثم رفعه وتنظيف الجلد بعد ذلك.

استخدام المواد المقشرة:

يمكنك عمل تقشير لوجهك باستخدام السكر والليمون أو بحبيبات القهوة فهذا يعمل على إزالة طبقات الجلد الميتة والمساعدة على التخلص من تلك الرؤؤس السوداء.

يمكنك أيضاً استخدام المواد مقشرة مثل حمض السالسيلك ولكن ينصح بعمل ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.