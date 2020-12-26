طريقة مسقعة باذنجان باللحم المفروم أكلة تدفي في ليالي الشتا

وصفة المسقعة الباذنجان باللحم المفروم من وصفات الشهية التي تكون مزيج شهي ما بين ثمرات الباذنجان واللحم المفروم، ويضاف لها مكونات بسيطة تجعلها شهية لذيذة كما إنها من أكلات التي تبعث الدفء الجسم بشكل مستمر لأنها تمده بالطاقة اللازمة له، حيث أن اللحم المفروم يدخل في كثير من وصفات ليعزز نكهة الأكل وفعلا في المسقعة يضفي اللحم طعم رائع ينال إعجاب كل أفراد الأسرة، وسنتعرف معكم على طريقة سهلة لصنع صينية مسقعة باذنجان واللحم المفروم مع توابل الخاصة بها لتضيف له طعم رائع ودفء الجسم، وسنشرح عدد من الوصفات السهلة لصنع باذنجان مسقعة باللحم المفروم والخضروات حارة بصوص طماطم. مكونات عمل مسقعة باذنجان باللحمة المفرومة بالفرن نحتاج إلى عدد 4 ثمرات باذنجان. نصف كيلو لحم مفروم مفرومة ناعمة. عدد 3 ملاعق كبيرة زيت ذرة. ثمرة كبيرة بصل مفرومة ناعم. عدد 4 فص ثوم مفروم ناعم. عدد 4 ثمرات طماطم مقشرة ومفرومة. عدد 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم. ملعقة كبيرة ملح ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. ملعقة صغيرة توابل بهارات. ثمرة فلفل أخضر حلوة بحجم متوسط مقطعة. ثمرة فلفل أحمر حلو متوسطة الحجم مقطعة مكعبات. ثمرة فلفل أصفر متوسطة الحجم مقطعة مكعبات. مقدار حوالي 2 كوب ماء. زيت ذرة للتحمير. خطوات تحضير مسقعة الباذنجان باللحم المفروم أولا يقطع ويقشر الباذنجان ويقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم، وتقلى وتحمر في زيت ساخن على درجة حرارة عالية مع تقليب الباذنجان على جانبين حتى ينضج وتحصل على لون ذهبي لامع.

ثم انزعي الباذنجان من زيت وضعيها على ورق يمتص الزيت الزائد في باذنجان، ثم يوضع الباذنجان في صينية الخاصة بالفرن.

ثم يتم فرم الثوم مع البصل ويفرم ناعم مع بعضهم ويقشر الطماطم ويقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم، ويفرم الفلفل بكل ألوانه الأحمر والأصفر والأخضر إلى مكعبات.

في مقلاة على النار يتم وضع بها الزيت ويحمر عليها اللحم المفروم ويترك على نار متوسطة، وتقليبها حتى يتغير لون اللحم، ثم يضاف على اللحم البصل والثوم ومعجون الطماطم ومكعبات الطماطم.

ثم يضاف على اللحم المفروم فلفل أسود وملح والبهارات ومكعبات فلفل مع تقليب مستمر على النار حتى يكون خليط متجانس، ثم على مزيج السابق يوضع عدد 2 كوب من الماء المغلي عليهم وتركهم على نار حتى تتسبك ويصبح قوامها ثقيل.

بعد تفريغ الباذنجان في صينية الفرن صبي عليها خليط اللحم وتترك على نار متوسطة لمدة 10 دقائق حتى يكتمل نضجها، ثم غلفي صينية بورق المونيوم.

ثم يسخن الفرن جيدا على حرارة مرتفعة وتدخل الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تمام النضج، ينزع ورق الالمونيوم من على الصينية وتعاد إلى الفرن وتترك لمدة 5 دقائق حتى يحمر وجهها.

توضع صينية مسقعة على مائدة الغداء وتقدم ويمكن أن تزين بالصنوبر تقدم بالهناء والشفاء. مقادير ومكونات عمل مسقعة بالبشاميل مقدار 250 جرام من لحم مفروم كابل بالبصل والبهارات ومعصج. كيلو باذنجان رومي. ربع كيلو جرام من فلفل اخضر الحار. عدد 2 ثمرة بطاطس بحجم متوسط. نصف كيلو جرام طماطم أو وضع 4 ملاعق كبيرة معجون طماطم. عدد 3 بيض. 2 بطاطس حجم وسط ثمرة بصل بحجم متوسط مقطعة لشرائح. 2 فص ثوم مفروم ناعم. 2 كوب زيت نباتي. مقدار من ملح وفلفل أسود. رشة صغيرة شطة. لعمل صوص بشاميل باكيت بشاميل جاهز. لتر حليب كامل الدسم. ملعقة كبيرة زبدة. ملعقة صغيرة ملح مع فلفل أسود. ملعقة صغيرة زعتر ناعم مطحون. X إقرأ أيضاً: طريقة فطير الطاسة مقلية مقرمشة حلو وحادق في 10 دقائق ولا أطيب منه مكونات عمل مسقعة باذنجان باللحمة المفرومة بالفرنخطوات تحضير مسقعة الباذنجان باللحم المفروممقادير ومكونات عمل مسقعة بالبشاميل

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