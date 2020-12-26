طريقة عمل العجينة القطنية الهشة للفطائر وكافة أنواع المعجنات

تعددت أنواع المعجنات وكل طريقة تختلف عن الأخرى، وما يحدد لذه المعجنات هي العجينة، فكلما كانت هشة وطرية كلما كان الطعم أحلى وألذ، فتابعونا حضراتكم للتعرف على طريقة عمل العجينة القطنية الهشة لتحضير كافة أنواع المعجنات، حيث تعد المعجنات من الأطباق الرئيسية والمقبلات التي لا يمكن الإستغناء عنها وخاصة على وجبة الإفطار، تفننت ربة المنزل في إعدادها وأصبحت تقدمها لعائلتها مثل الجاهزة تماماً، وقد تختلف أنواع المعجنات بإختلاف حشواتها وطرق تحضيرها.

تستخدم العجينة القطنية الهشة لجميع أنواع المعجنات وخاصة الفطائر، لما لها من قوام هش وطري، تتميز بمذاقها المميز وتحشى بالعديد من الحشوات المفضلة لدى الأشخاص، وتستخدم أيضاً لتحضير البيتزا بجميع حشواتها، فلنتعرف على مكونات العجينة وكيفية تحضيرها.

3 أكواب من الدقيق.

نصف كوب زبدة مذابة.

3 ملاعق كبيرة حليب بودر.

ملعقة كبيرة سكر.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ماء دافىء للعجن.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة خميرة.

يتم وضع الخميرة والسكر في نصف كوب من الماء الدافئ، ثم تترك جانباً حتى تختمر.

يحضر إناء عميق ويوضع فيه الدقيق والبيكنج بودر والملح، ثم تقلب المكونات مع بعضها البعض.

يضاف لخليط الدقيق الزبدة المذابة، ثم تقلب مع بعض مرة ثانية حتى يتشرب الدقيق الزبدة.

تضاف الخميرة للدقيق ويتم العجن باستخدام اليد مع إستعمال ماء دافئ للعجن، وتعجن المكونات مع بعضها ربع ساعة حتى يصبح لدينا عجينة قطينة هشة.

بعد العجن يتم تغليف العجينة بكيس نايلون، وتوضع في مكان دافء وتركها لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

بعد المدة المحددة تحضر العجينة وتعجن مرة أخرى لمدة نصف ساعة، ثم تترك لتختمر ساعة كاملة مرة أخرى.

تقطع العجينة إلى كرات صغيرة الحجم، ثم حشو بالحشو المفضل لديكم مثل الجبنة أو التمر أو المربي أو اللحم، ويمكن أن تقدم سادة وتشكل بالشكل المفضل ثم ترص في صينية فرن مدهونة بالسمن، ويدهن الوجة بالبيض المخفوق ويرش بالسمسم.

تترك 5 دقائق بعد الحشو، مع مراعاة إبعاد كل كرة عن الأخرى، ثم توضع في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، لمدة ربع ساعة، حتى يصبح لونها ذهبياً ثم تقدم.