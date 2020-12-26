طريقة عمل كيكة البسكويت على البارد تتصدر نتائج البحث في مجال الطبخ؛ لأنها حلوى لذيذة وسهلة التحضير ولا تحتاج إلى فرن، كما أن تحضيرها لا يحتاج إلى الكثير من الوقت ومكوناتها متوفرة في المنزل، وأيضًا مناسبة جدًا لمحبي البسكويت والشيكولاتة وإليكِ عزيزتي طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.طريقة عمل كيكة البسكويت علي البارد
كيكة البسكويت مشبعة ويحبها الكبار والصغار، كما أنها مفيدة للأطفال لأنها مضاف إليها الحليب، ويمكن تناولها في الإفطار أو العشاء، وسوف نعرض لكِ المكونات بالتفصيل لكي تحضريها بسهولة:
- 1 كوب من الحليب كامل الدسم.
- 5 ملاعق من الكاكاو الخام.
- 3 ملاعق من النوتيلا أو اي شيكولاته قابلة للدهن.
- 4 ملاعق من الزبدة البلدي.
- 4 باكو بسكويت سادة.
سأعرض لكِ طريقة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة ويُمكن إضافة بعض المكونات حسب الرغبة مثل الكريمة، وإليكم التفاصيل:
- احضري وعاء معدني عميق وقومي بإضافة الحليب والكاكاو ومزجهم ببعض جيدًا.
- ارفعي الوعاء على نار متوسطة لحين أن يسخنوا قليلا مع التقليب المستمر، ومن ثم قومي بإضافة النوتيلا والزبدة إلى الخليط السابق وامزجيهم ببعض جيدًا.
- وإذا لم يتوفر لديك النوتيلا فيمكنك إضافة أي نوع بديل من الشيكولاتة القابلة للدهن.
- احضري صينية بايركس إلى أن تختلط المكونات مع بعضها جيدًا ويصبح قوامها كريمي.
- ضيفي في الصينية طبقة من الخليط الكريمي، ثم أضيفي طبقة من البسكويت المفضل لديكِ.
- ثم كرري نفس الخطوة إلى أن تنتهي الكمية.
- ضعي الكيكة في الثلاجة إلى أن تتماسك وتبرد، ثم تقطع إلى قطع مناسبة.
- كما يمكنك تزينها حسب رغبتك سواء بالشيكولاتة أو جوز الهند أو الكرز وتقدم باردة بجانب العصير أو الكولا.
- يراعى أن تًحفظ الكيك بداخل الثلاجة لحين الاستخدام حتى لا تسيح المكونات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كيكة البسكويت علي البارد بدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.