طريقة عمل كيكة البسكويت علي البارد بدون فرن

طريقة عمل كيكة البسكويت على البارد تتصدر نتائج البحث في مجال الطبخ؛ لأنها حلوى لذيذة وسهلة التحضير ولا تحتاج إلى فرن، كما أن تحضيرها لا يحتاج إلى الكثير من الوقت ومكوناتها متوفرة في المنزل، وأيضًا مناسبة جدًا لمحبي البسكويت والشيكولاتة وإليكِ عزيزتي طريقة تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة.

طريقة عمل كيكة البسكويت علي البارد

كيكة البسكويت مشبعة ويحبها الكبار والصغار، كما أنها مفيدة للأطفال لأنها مضاف إليها الحليب، ويمكن تناولها في الإفطار أو العشاء، وسوف نعرض لكِ المكونات بالتفصيل لكي تحضريها بسهولة:

1 كوب من الحليب كامل الدسم.

5 ملاعق من الكاكاو الخام.

3 ملاعق من النوتيلا أو اي شيكولاته قابلة للدهن.

4 ملاعق من الزبدة البلدي.

4 باكو بسكويت سادة.

طريقة تحضير كيكة البسكويت على البارد

سأعرض لكِ طريقة التحضير بخطوات سهلة وبسيطة ويُمكن إضافة بعض المكونات حسب الرغبة مثل الكريمة، وإليكم التفاصيل: