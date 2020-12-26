طريقة عمل البيتزا بالفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة

تأتي البيتزا في مقدمة الوجبات السريعة العالمية فقد أتت إلينا من المطبخ الإيطالي ومن ثم انتشرت في جميع دول العالم انتشرت سريعاً وأصبحت من الوجبات المفضلة لدى الكثير من الشباب والأطفال وجميع الفئات وتنتشر المطاعم الخاصة بها في أماكن إنتشار الجامعات والشركات وفي المدن حيث تتميز بالمذاق الشهي الذي لا يقاوم فهي أكله مميزة للأشخاص النباتيين الذين يفضلون المعجنات بدلاً من اللحوم وأيضاً تتميز أنه يمكن تشكيلها بأكثر من مذاق وذلك حسب المكونات، بالإضافة إلي القيمة الغذائية التي تمدها للجسم حيث تحتوي على البروتينات النباتية والتي قل وجودها في الوجبات الحالية وتمد الجسم بالألياف التي تساعد الأشخاص الذين يعانون من عُسر الهضم، بالإضافة إلى مكونات الصلصة التي توضع فوق البيتزا تحتوي على فيتامين C. طريقة عمل البيتزا الفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة طريقة عمل البيتزا الفراخ في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة مكونات بيتزا الفراخ: أربع أكواب من دقيق المعجنات الأبيض. ثلاث ملاعق كبيرة من اللبن الرائب أو نصف كوب من الزبادي. ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون. رشة ملح. بيضة واحدة. ملعقة من الخميرة الفوارة ونقوم بوضعها في مقدار من الماء الدافئ حتى تختمر. طريقة التحضير إحضار طبق واسع حتى يستوعب المكونات ونقوم بوضع الدقيق ثم نقوم بوضع كلاً من اللبن والدقيق والزيت والمكونات الأخري. ثم نقوم بالتقليب جيداً ثم نسكب إناء الخميرة ونعجن المكونات معاً حتى تندمج نقوم بإضافة الماء الدافئ تدريجياً حسب الحاجة بنسب لاتكون كبيرة وعند الإنتهاء من العجين ونتركها من ساعة إلى ساعتين حتى تختمر وعند ملاحظة أن العجينة أرتفع حجمها وأصبحت جاهزة. بعد ذلك نقوم بتحضير صينية متوسطة الحجم وفرد العجينة في الصينية. ثم نقوم بالحشو والتي سبق تجهيز مكونات الحشو قطع الفراخ والثوم والصلصة والخضروات وقطع الطماطم والبهارات. ثم نقوم بدهن العجينة بزيت الزيتون ووضع الحشو. وبعد الإنتهاء من مرحلة الحشو نقوم بتقطيع جبنة الموزاريلا على وجه البيتزا. ثم نقوم بوضعها في الفرن الذي سبق تسخينه على درجة حرارة متوسطة لمدة عشرين دقيقة وبعد الإنتهاء تصبح جاهزة للتقديم بجانب المشروبات بمذاق شهي ولذيذ. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل كيك الشوكولاتة في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة طريقة التحضير

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