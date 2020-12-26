طريقة عمل بسكويت النشادر بالبرتقال تحفة وطعم جديد جميل ورائع

يعتبر بسكويت النشادر من البسكوتات المحبوبة لدى الجميع، حيث يتم إعداد هذا البسكويت في جميع المناسبات السعيدة مثل الأعياد والأفراح والايام العادية بدون أي مناسبة، يكثر الطلب على هذا البسكويت الرائع لانه يتميز بالطعم اللذيذ الشيق ويتم تقديمه مع كثير من المشروبات بوجه عام والشاي أو الحليب بوجه خاص، تطلب الأبناء والبنات من أمهاتهم تحضيره ولكن تجد معظم النساء صعوبة في القيام بذلك صحيحاً قد يستغرق وقتاً من حضراتكم ولكن سوف تحصلون على نتائج رائعة وجميلة تجعلك تريدى أن تفعليه كل ما ينتهي من عند حضرتك، وتوجد كثير من الطرق المختلفة لإعداده حيث يمكن تحضيره بالبرتقال أو بالليمون أو بالسمسم وكل شخص حسب رغبته في ذلك، وسوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام مكونات وطريقة تحضير واضحة لبسكويت النشادر.

مكونات بسكويت النشادر بالبرتقال

مكونات بسكويت النشادر بالبرتقال من المكونات الغير مكلفة كثيراً حيث يحتوي على عدة أشياء متوفرة عند كل ست بيت وهي كالتالي:

3 أكواب من الدقيق.

3/4 كوب من السكر البودرة.

3/4 كوب من السمن.

3 بيضات.

ملعقة كبيرة من النشادر.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من اللبن.

ثلث كوب من عصير البرتقال ( على حسب الرغبة ).

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

رشة من الملح.

طريقة التحضير

تعتبر طريقة تحضير هذا البسكويت من الطرق التي تستغرق وقتاً لإعدادها ولكن في النهاية تحصل على نتائج مذهلة وسوف نعرض لحضراتكم طريقة تحضير مشروحة بالتفصيل وهذه الطريقة هي:

نحضر إناء واسع من البلاستيك ثم نضع فيه السمن والسكر ونضربهم جيداً حتى الذوبان. ثم نقوم بضرب البيض جيداً ونضع عليه النشادر والفانيليا وبشر البرتقال وعصير البرتقال ونضيفه إلي الخليط السابق ونمزجهم ببعض جيداً. ننخل الدقيق ونخلط به البيكنج بودر ورشة الملح ونضعهم على هذا الخليط السابق أيضاً ويتم العجن بإضافة الدقيق تدريجياً حتى نفاذ الكمية وتصبح عجينة طرية ومرنة. نأخذ جزء من كمية العجين للتجربة ونضعهم في كيس حلواني أو ماكينة البسكويت، ويتم تشكيل العجينة ووضعها في صينية مدهونة وندخلها الفرن حتى النضج، إذا بقي العجين زي ما هو لا يتمدد نكمل بقية العجين بهذه الطريقة حتى تنتهي كميته، وإذا تمدد في الفرن نضع كمية دقيق بسيطة ونقلل من كمية السمن. بعد الانتهاء من طهي البسكويت بالكامل نضعه على صينية مغطاة بورق أو كرتون وتركه في الهواء حتى يصبح متماسك ثم نضعه بعد ذلك في المكان المراد وضعه فيه.