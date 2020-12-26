ضعيه لشعرك كل ليلة لتطويل الشعر للركب في أسبوع نمو دون توقف مهما كان شعرك قصير

ترغب الكثير من الفتيات لاستخدام مستحضرات التجميل المختلفة، التي تساعد على تطويل الشعر وتقويته وينصح دائماً باستخدام الوصفات الطبيعية، التي لا تحدث ضرر على الشعر بل تجعله يطول بصورة كبيرة، كما توقف التساقط تماماً وتقوم بمعالجته، وتساعد على تنظيف فروة الرأس من القشرة، كما تساعد فى علاج جميع الالتهابات التي تتعرض لها فروة الرأس. وصفة الليمون وزيت الزيتون وصفة الليمون وزيت الزيتون مكونات الوصفة: ملعقتين عصير ليمون.

ملعقة ماء.

ثلاث ملاعق زيت زيتون. طريقة التحضير: نقوم بوضع الماء وعصير الليمون.

ونضيف عليهم زيت الزيتون.

يمكن بعدها لف الشعر على شكل طاقية.

تغطيها بكيس نايلون.

بعد مرور نصف ساعة نغسل الشعر بالشامبو او البلسم.

تكرر الطريقة ثلاث مرات أسبوعيا. وصفة البيض وزيت الخروع وصفة البيض وزيت الخروع مكونات الوصفة: بيضة.

ملعقتين من الخل.

٥٠ مل زيت خروع. طريقة التحضير: تخفق البيضة مع الخل.

ونقوم بإضافة زيت الخروع بالتدريج.

نبدأ بفرك الشعر والفروة بالخليط.

نقوم بلفها وتغطيتها جيداً.

ونترك على الشعر ساعة كاملة.

نقوم بعدها بغسل الشعر بالماء البارد.

وتمشيطه ويمكن استخدام الخطورة أسبوعياً. المايونيز وزيت الزيتون المايونيز وزيت الزيتون تساعد هذه الطريقة على إطالة الشعر بمقدار ٣ سم أسبوعياً. مكونات الوصفة: ملعقتين من زيت الورد .

ملعقتين زيت زيتون.

ثلاث ملاعق من المايونيز. طريقة التحضير: نقوم بوضع المايونيز بوعاء.

نضيف الزيت الزيتون.

وبعدها زيت الورد.

نقلب الخليط معاً.

نبدأ بفرده على الشعر بالكامل.

نتركه على الشعر لساعة كاملة.

نقوم بغسل الشعر بالماء البارد.

يمكن استخدامها اسبوعياً. خل التفاح خل التفاح مكونات الوصفة: ربع كوب من خل التفاح.

لتر من الماء. طريقة التحضير: نقوم بخلط الماء والخل.

ننتظر نصف ساعة.

نقوم بنقع الشعر داخل الخليط لمدة عشر دقائق.

يغسل الشعر بالشامبو ويجفف.

يتم استخدام نفس الطريقة ثلاث مرات اسبوعياً. وصفة الزيوت الطبيعية وصفة الزيوت الطبيعية مكونات الوصفة: ملعقتين زيت سدر.

زيت حبة البركة.

زيت جوجوبا

زيت حب رشاد .

زيت سمسم.

زيت جرجير.

زيت خس.

زيت خروع. طريقة التحضير: يتم وضع ملعقتين من كل الزيوت السابقة في زجاجة.

يتم رجها جيداً لضمان خلط الزيوت مع بعضها.

نقوم بوضع الزيت على الفروة بدعكة باستمرار.

يترك على الشعر ويغطى ويفضل النوم به. X إقرأ أيضاً: اتحداكي ان لم يبيض جسمك كله من اول مرة بملعقة واحدة ستزيل سواد 20 سنة مش هتصدقي بياضك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضعيه لشعرك كل ليلة لتطويل الشعر للركب في أسبوع نمو دون توقف مهما كان شعرك قصير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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