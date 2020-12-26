طريقة صبغ الشعر باللون العسلي من منزلك طبيعياً وبدون استخدام الحناء

تعد طريقة صبغ الشعر باللون العسلي من أكثر الألوان التي تقبل عليها كافة الفتيات، فهو لون مميز ويعطى إشراقه لا مثيل لها للوجه، فهذا اللون يناسب جميع ألوان البشرة مثل صبغ الشعر باللون البني، واليوم من خلال هذا المقال إليكم طريقة صبغ الشعر باللون العسلي بمكونات طبيعية موجودة ومتوفرة بداخل مطبخك، وبدون الحاجة إلى استخدام المواد الكيميائية التي تتسبب في سقوط الشعر وتقصفه على المدى البعيد ولبعض الفتيات على المدى القريب. طريقة صبغ الشعر باللون العسلي طريقة صبغ الشعر باللون العسلي المكونات: 1 كوب متوسط الحجم من منقوع البابونج.

1 ملعقة كبيرة من مسحوق القرفة المطحونة.

ملعقة كبيرة زيت لوز.

ربع كوب من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: فى طبق مناسب ابدئي بخلط المكونات منقوع البابونج مع ملعقة القرفة مع عصير الليمون الطازج مع زيت اللوز وقلبي الخليط جيداً كي تتجانس المكونات.

بعد ذلك قومي بتصفية الخليط جيداً للتخلص من أي شوائب عالقة فيه.

قومي بتغطية الخليط واتركيه جانباً لمدة يوم كامل حتى يتخمر ويعطي نتائج مُبهرة.

على شعر نظيف وخالي من الزيوت قومي بتطبيق الخليط عليه بواسطة عبوة رشاشة، وقومي بتعريض الشعر للشمس لمدة نصف ساعة.

أغسلي شعرك بماء دافئ.

كرري هذه الوصفة السحرية يومياً لمدة 7 أيام وسوف تحصلين على نتائج مذهلة فى الحال. طريقة صبغ الشعر باللون العسلي الفاتح طريقة صبغ الشعر باللون العسلي الفاتح المكونات: 2 كوب من العسل الأبيض.

2 كوب من الخل المقطر.

ملعقة واحدة من مسحوق الهيل المطحون.

ملعقة كبيرة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام: فى وعاء مناسب لخلط المكونات ابدئي بوضع العسل على الخل، ثم أضيفي كلا من زيت الزيتون والهيل المطحون.

قومي بمزج الخليط جيداً حتى يصبح لدينا عجينة ناعمة وخالية من التكتلات.

على شعر نظيف وخالي من الزيوت وجاف تماماً؛ ابدئي بتطبيق الخلطة من الجذور حتى الأطراف.

غطي الشعر بواسطة كيس بلاستيكي أو بواسطة القبعة المخصصة للاستحمام.

اتركي الماسك على الشعر لمدة ليلة كاملة.

قومي بغسل شعر بالماء والشامبو الخالي من الصوديم.

يراعى أن لا يتم غسل الشعر بالماء الساخن لأنه يُجفف الشعر ويجعله يفقد اللون بسهولة، ويراعى أيضاً عدم النزول به فى حمامات السباحة لان نسبة الكلور تُزيل اللون. صبغ الشعر بالكركم للون الأشقر صبغ الشعر بالكركم للون الأشقر المكونات: 2 كوب من الماء.

ربع كوب من الكركم. طريقة التحضير والاستخدام: في وعاء على نار هادئة أضيفي الماء ومعه مسحوق الكركم، اتركي الخليط ليغلي جيداً.

اتركي خليط الكركم والماء جانباً ليبرد.

ابدئي بوضع الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع مراعاة ارتداء قفازات.

اتركي الصبغة على الشعر لمدة ربع ساعة مع تمشيط الشعر أثناء عمل الصبغة.

كرري الوصفة مرة أسبوعياً واحصلي على لون أشقر مميز. X إقرأ أيضاً: طريقة صبغ الشعر بالحناء باللون الأشقر والرمادي واستمتعي بلون جذاب للغاية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صبغ الشعر باللون العسلي من منزلك طبيعياً وبدون استخدام الحناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.