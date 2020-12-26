فوائد زيت السمسم لعلاج مشاكل الشعر والوصفات المستخدمة منه

يعد زيت السمسم من أهم الزيوت الطبيعية المستخدمة للعناية بالشعر، ويعتبر علاج فعال لكل مشاكل الشعر لأنه يحتوى على فوائد عديدة، ويتميز باحتوائه على أحماض دهنية مثل اللينوليك وحمض البالمتيك وأيضاً حمض الستريك، كما أنه يحتوي أيضاً على الفيتامينات التي تجعله مفيد جداً للشعر، ويتميز أيضاً في سهولة استخدامه ويمكن خلطه مع زيوت أخرى ليعطي نتيجة فعالة، ومن أهم فوائده أنه يرطب الشعر ويزيد من نعومته، ويزيد من تطويل الشعر ويحميه من التقصف، فيعتبر الشعر هو زينة المرأة وتبحث كثير من النساء عن طرق العناية به، وفوائده لا تقتصر فقط على الشعر بل له فوائد للجسم عامة، وسنقدم من خلال هذا المقال فوائد زيت السمسم للشعر وطريقة استخدامه.

فوائد زيت السمسم للشعر

يتمتع زيت السمسم بفوائد كثيرة للشعر منها ما يلي:ـ

يساعد في علاج فروة الرأس، وذلك لاحتوائه على الأحماض الدهنية التي تعمل على التخلص من الفطريات التي تنمو علي فروة الرأس وتتسبب في ظهور القشرة. يعمل علي علاج جفاف الشعر، وذلك لقدرته على ترطيب الشعر، ويتم ذلك بوضع الزيت ليلة كاملة على الشعر ثم غسله في الصباح بالماء الفاتر. يحارب ظهور الشعر الأبيض ويساعد في الحفاظ على اللون الطبيعي للشعر، لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والبروتين. يمنع من تساقط الشعر، وذلك لأنه يساعد في تغذية الأعصاب و يعمل على تعزيز الدورة الدموية، كما أنه يعطي الشعر لمعاناً ومظهر جميل.

الوصفات المستخدمة منه

الوصفات المستخدمة من زيت السمسم عديدة ومتنوعة وسنذكر بعض منها وهى كالتالي:ـ

يستخدم مع زيت اللوز، ويتم ذلك بخلط كميتين متساويتين من زيت اللوز ومنه وتطبيقهما علي الشعر، وتركهما لمدة نصف ساعة مع تغطية الشعر بمنشفة، ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ وتستخدم هذه الوصفة لترطيب الشعر.

يتم خلطه مع نبات الأملج، ويتم ذلك باستخدام ملعقة من نبات الأملج مع ملعقتين من زيت السمسم ثم قومي بتدليك الشعر بالخليط ثم نتركه على الشعر لمدة ساعتين أو أكثر، ثم نقوم بغسله بالماء الدافئ ويمكنك استخدام شامبو طبيعي لا يحتوى على مواد كيميائية لغسل الشعر.

يتم خلطه مع زيت الخروع، ويتم ذلك بإضافة ملعقتين من زيت الخروع مع ملعقتين منه ويتم تدليك فروة الرأس والشعر بهذا الخليط، ثم تغطية الشعر بمنشفة للحصول على أفضل النتائج، نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة أو ساعتين، ثم يتم شطفه بالماء الدافئ تستخدم هذه الوصفة لتنعيم الشعر وزيادة كثافته، يجب تكرار استخدام الوصفات على الأقل مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة.