طريقة عمل بطاطس ودجز في البيت مثل المطاعم مشوية أو محمرة

تعتبر البطاطس من أشهى أنواع الأكلات، والتي تستطيع سيدة المنزل التنويع في أطباقها، فهي من الخضروات المرنة التي يمكن استغلالها في أشكال كثيرة، كما أنها الوجبة الأقرب إلى الأطفال، ومن بين أطباق البطاطس المميزة هي بطاطس ودجز التي تبحث عنها الأمهات باستمرار، بدلًا من شرائها من المطاعم، وسوف نقدم لكم كيفية عمل بطاطس ودجز في بالفرن أسهل وجبة سريعة بالإضافة إلى طريقة عمل بطاطس ودجز مثل المطاعم بل وأشهى، والتي تقدم مع صدور الدجاج.

قومي بتحضير خمس حبات من البطاطس، وإن كان عدد الأسرة كبيرة، فيمكن زيادة هذا العدد وبالتبعية سنقوم بزيادة عدد المكونات الأخرى.

سنحضر كوب من اللبن الحليب، ومعه بيضة واحدة وكوب من الطحين.

ثم سنقوم بتوفير كمية التوابل التي تتناسب مع رغبتك، ولكن بشكل أساسي لا بد من توفير الملح.

علينا أن نقوم بوضع بهارات البطاطس فسوف تزيد من مذاقها الطيب.

سنحضر زيت للقلي.

سنقوم أولًا بغسل البطاطس بشكل جيد حتى نتأكد من أننا تخلصنا تمامًا من الأتربة التي تظهر عليها.

ثم نقوم بتقطيع البطاطس في صورة شرائح، وبعدها نقوم بوضعها في المياه ونتركها حتى مرحلة السلق لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم نقوم بتتبيل البطاطس في الحال بالبهارات التي قمنا بإحضارها بالكامل، والتي شرحنا أنها ستكون حسب الرغبة.

والآن سنقوم بوضع الزيت على النار، وفي نفس الوقت سنقوم بوضح البطاطس في اللبن ومن ثم في الطحين، وبعدها نقوم بوضعها في الزيت، حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراجها وتقدم مقرمشة وساخنة للأسرة.

مكونات بطاطس ودجزكيفية عمل بطاطس ودجزطريقة عمل بطاطس ودجز مشوية خفيفة

ومن أكثر الوجبات الخفيفة والمناسبة للرجيم أيضًا هي بطاطس ودجز المشوية، والتي يمكن تحضيرها بالطريقة التالية:

نقوم أولًا بتسخين الفرن، ثم نقوم بتقطيع البطاطس.

نقوم بوضعها في صينية، ثم نضع عليها ملعقة من زيت الزيتون فقط.

ثم نقوم بوضع التوابل على البطاطس، ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، حتى يتحول لونها إلى اللون الأحمر.

تقدم في هذه الحالة مع أطباق السلطة الخضراء، أو سلطة الزبادي.