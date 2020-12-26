طريقة طبخ صدور الدجاج للرجيم وصفة صحية وشهية بمكونات في متناول يدك

يعتبر الدجاج من أشهى الوجبات، كما أنها من الوجبات الصحية التي يمكن طبخها عند الحاجة إلى خفض الوزن، ويمكن طبخ الدجاج بسهولة في المنزل وتقديمه مع أطباق سهلة أخرى وصحية ومفيدة، مثل بطاطس ودجز المشوية الصحية، فتصبح لديك وجبة متكاملة، مكونة من النشويات وأيضًا البروتين، وسوف نتعرف على طريقة طبخ صدور الدجاج للرجيم بالتفصيل، وسنوضح المكونات كاملة. مكونات طبخ صدور الدجاج قم بالحصول على صدور الدجاج، ومن ثم نقوم بتقطيعها إلى مكعبات صغيرة.

سنقوم بتوفير ملعقة من الملح، والفلفل الأسود، وملعقتين من زيت الزيتون.

نقوم بتوفير كوب واحد من البقسماط، وملعقتين من الجبنة الباراميزان أو حسب الرغبة.

سنقوم بتحضير ملعقة من الثوم البودر، والأعشاب المجففة على حسب رغبتك.

سنقوم بتوفير حبة من البطاطس التي يتم تقطيعها إلى شرائح. طريقة طبخ صدور الدجاج قبل بداية التحضير ينبغي علينا أن نقوم بتسخين الفرن.

ثم نقوم بوضع البطاطس مع زيت الزيتون والتوابل ونقوم بإدخالها إلى الفرن، لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، ثم نقوم بوضع زيت الزيتون في وعاء، وبقسماط وجبنة باراميزان.

ثم نقوم بتتبيل الدجاج بعد ذلك، ونضعه في التتبيلة حتى نتأكد من أن الدجاج تشربها بالكامل، ونقوم بوضع الدجاج بعد ذلك في البقسماط.

نضعها في صينية، ونقوم بإدخالها إلى الفرن، يستمر وضعها حتى نتأكد من أنها نضجت بالكامل. طريقة الدجاج المشوي بالخضار وإن كنا بحاجة إلى تناول الدجاج المشوي بالخضار، سنقوم بتوفير الخضار حسب الرغبة.

ثم نقوم بتقطيعه في صينية، وبعدها نقوم بتتبيله، ونقوم بوضع ملعقة من عصير الليمون إليه، ونصف كوب من المياه.

ثم نقوم بوضع ملعقتين من عصير الطماطم، ويليها تتبيل الدجاج، بالبصل والطماطم المفرومين مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بوضع الدجاج على الخضار، ونقوم الصينية بورق الألومونيوم، ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

وعقب نضجها نقوم بإخراجها من الفرن ومن ثم نقوم بتقديمها مع أطباق السلطات المختلفة، أو يمكن الحصول على ثلاث ملاعق من الأرز البسمتي، إن كنا نفضل تناولها صحية، أو يتم تقديمها مع الخضار فقط. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل بطاطس ودجز في البيت مثل المطاعم مشوية أو محمرة مكونات طبخ صدور الدجاجطريقة طبخ صدور الدجاجطريقة الدجاج المشوي بالخضار

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