وصفات وفوائد الزبادي والكركم للبشرة والوجه

تعتبر وصفة الزبادي والكركم من أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة، حيث تساعد استخدام هذه الوصفات بانتظام في علاج الكثير من مشاكل البشرة الشائعة ومن ضمنها، مشكلة ظهور حب الشباب، وظهور الهالات السوداء تحت العين، والتجاعيد، والندب، هذا لأن الكركم يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة التي تمنع أضرار الجذور الحرة، كما أن الكركم يعتبر من المكونات المفيدة جدا للبشرة هذا لاحتوائها على مضادة الجراثيم التي تساعد في قتل البكتيريا الضارة والمسببة لظهور حب الشباب، كما يعمل الكركم كمضاد طبيعي للالتهابات.

يأتي دور الزبادي في هذه الوصف حيث يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يتميز بالقدرة على إزالة الجلد الميت وكذلك يساعد البشرة في التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة، والحفاظ على نعومة وترطيب البشرة، لذلك ينصح

استخدام وصفات الزبادي والكركم بشكل يومي لفوائدهما الكثيرة للبشرة، مع تجنب استخدام مستحضرات التجميل باهظة الثمن التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة، لذلك كل ما عليك هو الاسترخاء ومتابعة قراءة هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني حيث سنذكر الكثير من فوائد الزبادي والكركم للبشرة، هذا وبالإضافة إلى طرق عمل ماسك الزبادي والكركم للوجه.

الكركم من النباتات المفيدة جدا حيث تعتمد عليه الكثير من شركات مستحضرات التجميل لإنتاج منتجات العناية بالبشرة، كما يستخدم كثيرة في الطهي حيث يعني مذاق رائع للأكل، كما يعرف عن ماسك الكركم أن له خصائص عديدة في علاج مشاكل البشرة، وهذا لقدرته العالية على علاج الالتهاب وتهيج واحمرار البشرة، كما يتميز الكركم بالعديد من فوائد للبشرة ومنها:

يساعد في التخلص من حب الشباب، وعلاج آثاره. يساعد في مكافحة أضرار الجذور الحرة المسؤولة عن تدمير خلايا البشرة السليمة. علاج التصبغات الجلدية والعمل على تخفيف فرط التصبغ. علاج فعال للالتهابات الجلدية وتهيج البشرة. يساعد في التخلص من الخطوط والتجاعيد المبكرة وعلامات الشيخوخة. مضاد طبيعي للبكتيريا والجراثيم في البشرة، مما يساعد في تنظيف وتطهير البشرة.

يعتبر الزبادي من الوجبات الصحية واللذيذة سواء للكبار أو الصغار، وهذا لأنه من المواد المفيدة للجسم بشكل عام والبشرة بشكل خاص، حيث يحتوي العديد من العناصر والفيتامينات منها فيتامين B، الزنك، حمض اللاكتيك، كما يوجد العديد من فوائد الزبادي للبشرة ومنها:

مرطب طبيعي للبشرة. يساعد في التخلص من حبوب الشباب. يعمل على إزالة البقع الداكنة والتصبغات الجلدية. يساعد في إزالة آثار التجاعيد والحالات السوداء. يعمل كمهدئ طبيعي للبشرة بسبب الحروق الناتجة عن أشعة الشمس الضارة.

ينصح باستخدام الماسك مرة واحدة في الأسبوع حيث يساعد على تنظيف البشرة ويجعلها خالية من الأوساخ والبكتيريا والشوائب.

المكونات

عدد 3 ملاعق صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة كبيرة من الزبادي

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

يجب تصفيف البن من الزبادي عن طريق وضعه في قطعة من القماش، ويترك لمدة ساعتين على الأقل. يتم وضع الزبادي وباقي المكونات في وعاء نظيف ويتم خلطهم جيدا حتى نحصل خليط متجانس. يتم توزيع الخليط على الوجه، والتدليك بلطف باستخدام أصابع اليد. يترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

ينصح باستخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع حيث يساعد على ترطيب وتقشير وتطهير البشرة ويجعلها أكثر نضارة وإشراق وحيوية.

المكونات

كوب صغير من الزبادي

ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من خل التفاح

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

يتم غسل البشرة لإزالة المكياج وأي أوساخ. يتم خلط جميع المكونات جيدا للحصول على خليط متماسك يصلح للماسك. يوضع الماسك على الوجه كله باستثناء العينين. يترك الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم يغسل الوجه بالماء الدافئ وصابون طبي لإزالة لون الكركم من البشرة.

ينصح بتكرار هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع حيث يساعد على تنظيف البشرة الدهنية والعناية بها لفترة طويلة.

المكونات

عدد 3 ملاعق من مسحوق الكركم كوب صغير من الزبادي ملعقة من مسحوق خشب الصندل ملعقة صغيرة من مسحوق الطين ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير

يتم خلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح ومتجانسة ناعمة. يتم توزيع الخليط على الوجه ويترك لمدة 20 دقيقة. يتم غسل الوجه بالماء البارد.

ملحوظة: من الممكن أن يسبب الكركم بعض الحساسية بالجلد، لذا يفضل وضع القليل من مسحوق الكركم لمدة 5 دقائق على أي منطقة بالجلد قبل وضعها على الوجه.

يعتبر هذا الماسك من الماسكات الرائعة التي تساعد في تفتيح وتبييض وتوحيد لون البشرة،كما يتميز أنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية حيث تعتبر كل المكونات طبيعية وسهلة التحضير، كما يفضل تكرار الماسك مرتين في الأسبوع.

المكونات

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

كوب واحد من الزبادي

ملعقة كبيرة من الشوفان

ملعقة صغيرة من العسل

طريقة التحضير

يجب إحضار وعاء خاص بوصفات التجميل، ويتم خلط جميع المكونات جيدا فيه حتى تتكون لنا عجينة متجانس. ثم يتم غسل وتنظيف البشرة بالماء وتجفيفها بلطف. يتم توزيع الماسك على الوجه مع مراعاة تجنب منطقة حول العين. يترك الماسك على البشرة لمدة 30 دقيقة حتى يجف الماسك تماما. يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.