اطعمة غنية بأوميغا 3 وفوائدها الصحية

لكل طعام خصائصه الخاصة إما لجهة المذاق او المكونات الغذائية الموجودة فيه، لكن شيئاً واحداً يشترك فيه جميع اصناف الطعام على الارض: الفائدة الصحية.

ونحصل على هذه الفائدة بشكل خاص عند تناول الاطعمة في مواسمها، ومن خلال طريقة تحضيرها التي يفضل ان تكون صحية. لكن الابرز في الحصول على فوائد اي من الاطعمة الموسمية وغير الموسمية، هو محتواها من بعض العناصر الغذائية ومنها احماض اوميغا 3 الدهنية.

تعتبر الأحماض الدهنية من نوع أوميغا 3 أحد العناصر الحيوية جدًا. ولكن ولأن الجسم لا يقوم بإنتاجها، فإنه يحتاج للحصول عليها من الغذاء ومن المكملات الغذائية. وأوميغا 3 دوت الخليج حمض دهني موجود بوفرة في الأسماك وهي المادة المسؤولة عن إنتاج العديد من المواد التي تحافظ على توازن الكثير من العمليات في الجسم، ومنها ضغط الدم، وحرارة الجسم، والالتهابات، والاورام، والألم، وتخثر الدم، وامراض الحساسية.

نتعرف في موضوعنا اليوم على ابرز الاطعمة الغنية بأوميغا 4 وفوائدها على الصحة كما أوردها موقع " اليوم السابع" نقلاً عن موقع "كليفلاند كلينيك".

فوائد احماض أوميغا 3 الصحية

تعد الأحماض الدهنية مفيدة بشكل خاص لنمو الجسم والدماغ، ومنها أوميغا 3. وقد ثبتت فاعلية المكملات الغذائية أوميغا 3 في الوقاية من عدة أمراض وفي علاجها.

يحتاج الجسم لأوميغا 3 للعيدد من الوظائف الحيوية، إذ ان كل خلية من الجسم بحاجة لهذا الحمض الدهني خصوصاً العينين والدماغ اضافة الى نشاط العضلات ووظيفة المناعة والهضم والخصوبة.

لكن ابرز الدراسات التي أجريت على أوميغا 3، أظهرت فوائده الكبيرة على صحة القلب. وتبين للباحثين ان تناول أوميغا 3 بصورة منتظمة، يؤدي الى تراكم أقل للويحات في الشرايين ما يخفض خطر الاصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

وتعمل أحماض أوميغا 3 على خفض مستويات الدهون الثلاثية ورفع مستوى الكوليسترول الجيد.

أما فيما يتعلق بصحة الدماغ، فإن بعض الابحاث اشارت الى ان تناول الاطعمة الغنية باحماض أوميغا 3 مثل الاسماك، يقلل من خطورة الاصابة بمشاكل الوظيفة الادراكية، مثل الخرف ومرض الزهايمر.

ومن الفوائد الصحية الاخرى لاحماض أوميغا 3:

محاربة بعض انواع السرطان.

التقليل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر.

خفض الاصابة بمرض جفاف العين.

خفض التهاب المفاصل الروماتويدي.

تقليل خطر الولادة المبكرة.

مكافحة الاكتئاب.

اطعمة غنية بأوميغا 3

تعد الاسماك من اكثر الاطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، ومنها سمك السلمون البري، وسمكن الاسقمري البحري، والتونة زرقاء الزعانف، والسردين، والانشوفة.

اضافة الى الزيوت النباتية مثل زيت بذور الكتان وزيت فول فول الصويا، والاطعمة المدعمة مثل بعض أنواع البيض واللبن والعصائر والحليب. وينبغي تناول حصتين من الاسماك كل اسبوع للبالغين.