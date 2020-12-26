زيادة الوزن بمنتجات طبيعية وفي أقل من شهر سيظهر الفرق، هناك الكثير من النساء والبنات تعانين من النحافة، وترجع هذه النحافة لأسباب مختلفة منها عوامل وراثية، أو العادات الغذائية الغير صحية، أو عدم الاهتمام بتناول وجبات الطعام بشكل منتظم، وزيادة التوتر، وغيرها الكثير من الأسباب المسببة للنحافة، والتي تسبب المشاكل للمرأة علي سبيل المثال عدم العثور على ملابس مناسبة لها،ولهذا تذهب لاتباع بعض النصائح لزيادة الوزن، والتي من المحتمل أن لا تعطى نتائج إيجابية، لذلك سنوفر لكي بعض المساعدات لزيادة الوزن بمنتجات طبيعية، والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.

أولا لزيادة الوزن الحليب والتمور

التمور الجافة تحتوي على فوائد صحية كثيرة وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات منها فيتامين A ، C ، E ، K ، B2 ، B6، والتي تعمل على الشعور بالحيوية، وتعتبر التمور أيضا مصدر جيد للبروتين والطاقة والفيتامينات، والتي تعمل على اكتساب عضلات كافية بدون زيادة الوزن، لذلك قومي بإضافة التمور والحليب وتناولها كل يوم،وسوف تحصلي على نتائج إيجابية خلال فترة ما بين 20 إلى 30 يومًا.

الزبدة مخلوطة بالسكر

قومي بوضع ملعقة كبيرة من الزبدة المخلوطة اللينة وخلطها جيدًا مع ملعقة كبيرة من السكر، حاولي تناول هذا الخليط يوميا، قبل تناول الغداء أو العشاء ساعة على معدة فارغة، مع اتباع هذا النظام كل يوم لمدة شهر لتحصلي على نتيجة إيجابية.

تناول زبدة الفول السوداني يومياً مع وجبة الإفطار

يضم الفول السوداني نسبة عالية من الأحماض الدهنية والبروتينات والفيتامينات والمعادن، وتحتوى زبدة الفول السوداني على نسبة عالية من السعرات الحرارية،ولهذا تناول زبدة الفول السوداني يزيد من وزن الجسم، لهذا ينصح بتناول زبدة الفول السوداني، يوميا ولمدة شهر، للحصول على نتائج إيجابية .

تناول الموز باللبن لزيادة الوزن

الموز يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية كما يزود الجسم بالطاقة والحيوية أيضا، لذلك ينصح بتناوله لراغبي زيادة الوزن، وكذلك للرياضين أيضا، كما ينصح بوضع الحليب على الموز وتناول كوبا بشكل يومي صباحا ومساءا بدلاً من شرب الشاي أو القهوة .

تناول البطاطس بشكل يوميا

تضم البطاطس نسبة عالية من الكربوهيدرات، ولهذا ينصح بإضافة البطاطس إلى النظام الغذائي لزيادة وزن الجسم، ومن الأفضل تناولها مقلية بالزيت، ويفضل مرة واحدة في اليوم، وينبغي ألا نزود في الكمية حتى لا تسبب أضرار صحية،و يمكن أيضا تناولها بالزبدة .