طريقة تحضير البان كيك بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل بطعم جذاب ومشهي ، و يعتبر البان كيك احد الأكلات الحلوة المحببة للكبار والصغار و يمكن تناوله في الإفطار أو بين الوجبات الأساسية لان سعراته الحرارية منخفضة وهو احد الفطائر التي تقدم ساخنة مع صوص الشيكولاته وقطع الموز أو الكريم شانتيه مع الفراولة أو صوص التمر أو صوص الكراميل وفي مقالنا هذا سيدتي سوف نتعرف على طريقة تحضير البان كيك للأولاد في المنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة وبسيطة وسريعة ولا تحتاج أي وقت ولا مجهود.

طريقة تحضير البان كيك ومكوناته

المكونات:

• كوب ونصف من الدقيق الأبيض.

• ملعقتان كبيرتان من الزبدة المذابة.

• ملعقتان كبيرتان من السكر.

• ملعقة ملح صغيرة.

• ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

• كوب ونصف من الحليب السائل.

• 2صفار بيض.

• 2بياض بيض.

• ملعقة كبيرة من أي زيت نباتي.

طريقة التحضير

• إحضار وعاء كبير وضرب بياض البيض جيدا بالمضرب ثم تركه جانبا.

• إحضار وعاء اخر وضعي فيه السكر والدقيق والبيكنج بودر والملح وخلط المكونات جيدا واتركها أيضا على جنب.

• ثم نحضر وعاءا اخر وضعي فيه صفار البيض والحليب والزبدة وتقليبي المكونات جيدا.

• ثم إحضار وعاء بياض البيض والوعاء الاخر الذي ضرب فيه السكر والدقيق وخلط المكونات كلها مع بعضهم حتى يصبح العجين املس و ناعم وسائل.

• نحضر مقلاة وتدهن بالزيت وضعي المقلاة على النار حتى تسخن ثم نأخذ كوب من عجين البان كيك وصبه في المقلاة وتركه حتى يحتمر ويتم تقليبها على الجانب الاخر.

• ووضعها على طبق التقديم ثم وضعي كوب اخر وصبه حتى تحتمر فطيرة اخرى وكرري هذه الخطوات حتى الانتهاء من عجين البان كيك.

• ويوضع الفطائر في طبق التقديم ويتم تسقيتها بأي صوص موجود لديك بالهنأ والشفاء.

مكوناتها:

• كوب إلا ربع من الكاكاو المطحون.

• كوب ونصف من السكر الأبيض.

• كوب ونصف من الماء.

• ملعقتان من الفانيليا السائلة.

• موزة و قطعيها قطع متوسطة.

طريقة التحضير

يتم تسخين الماء في وعاء و إضافة السكر والكاكاو وتقليب المكونات جيدا ثم يتم إضافة الفانيليا السائلة وحتى يكون الصوص سائل سميك نوعا وثم يتم إبعاده عن النار ويتم وضعه على البان كيك وتزيينه بالموز المقطع ويقدم في طبق التقديم ساخنا وهو طبق مميز للغاية.

القيمة الغذائية للبان كيك

البان كيك إحدى الأطعمة الحلوة التي يحبها الجميع وتقدم للضيوف يفرحون بها وسعراته الحرارية متوسطة وهى مفيدة للكبار والصغار وتعطى الأطفال السعرات الحرارية المطلوبة وخاصة في فصل الشتاء يتم البحث عن هذه الأكلات للعشاء أو الإفطار فهي مميزة ومحبوبة للجميع وقد نذهب الى المطاعم والمقاهي لتناولها وهو ممنوع وغير مفضل لمرضى القلب والسكر فيجب تناوله بحرص شديد و لان قطعة البان كيك تحتوي على سعرات حرارية :66 والدهون : 5 والدهون المشبعة : 0 الكوليسترول : 0 والكربوهيدات :5 والبروتينات : 2 .