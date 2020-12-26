خلطه سريه خطيره لتفتيح وتوريد اليدين والقدمين مع البديكير المنزلي الرهيب لإزالة السمار وتبييض البشرة

الوصفة السحرية لتفتيح اليدين والقدمين تحتاج القدمين مثل باقي الجسم إلى الاهتمام والعناية القصوى لذلك أنتِ بحاجة كبيرة سيدتي إلى استخدام أفضل المنتجات لتفتيح اليدين والقدمين وتوريدهما وهذا من الصعب الوصول إليها كما أنها تكون مكلفة للغاية ومعظم المنتجات الرخيصة تحتوي على الكثير من المواد الكيماوية الضارة بالجلد، ولكننا سوف نستعرض لكم مجموعة من أهم الوصفات والطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح القدمين دون أن تتعرض لضرر.

هناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي تحتوي على مجموعة فعالة من العناصر المفيدة للجسم ومنها ما يلي:

الخل الابيض والملح:

قومي بإضافة نصف ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من الملح في حوض من الماء الفاتر وانقعي القدمين به لمدة لا تقل عن 10 دقائق ومن ثم فرك القدمين بواسطة فرشاة ناعمة وغسله بالماء الفاتر فالملح والخل يعمل على تفتيح القدمين.

زيت جوز الهند:

تتعرض القدمين لجفاف شديد وفي تلك الحالة يعمل على مرطب قوي وفعال للقدمين فقومي بتدليك القدمين بزيت جوز الهند الدافئ مع ارتداء الجوارب حتى يكون من السهل على الجلد امتصاص الرطوبة.

مسحوق الكركم:

قومي بخلط كميات متساوية من مسحوق الكركم وملح واللبن ودلكي القدمين بالخليط لعدة دقائق واتركيه حتى أن يجف تماماً ومن ثم غسل القدمين بالماء الفاتر وجففي القدمين جيداً.

الليمون:

يعتبر الليمون من المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وتنعيمها وينصح باستخدام حبة من الليمون وتقطيعها لنصفين وتدليك القدمين لعدة دقائق ومن ثم غسلها بالماء البارد، كما من الممكن أن يتم خلط ملعقة صغيرة من العسل مع عصير الليمون ودلكي القدمين لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسلها بالماء البارد ثم ترطيبها بزبدة الشيا أو الكاكاو وارتداء الجوارب والاستمرار على استخدامها حتى تحصلين على قدمين ناعمة وبيضاء كالحرير.