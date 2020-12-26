كيكة الزعفران، يُعد الزعفران من أكثر التوابل الغنية بالمذاق المميز وأغلاهم سعراً ولكن لا غِنى عنه في تحضير أشهى الأطباق ومن ضمن هذه الأطباق كيكة الحليب بالزعفران المميزة والمحببة لدى الجميع كبار كانوا أو صِغار، واليوم سنقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لوصفة كيك ناجحة. كيكة الزعفران مع الصوص كيكة الزعفران مع الصوص المكونات: علبة واحدة من كيك الفانيلا.

ثلث كوب من الزيت.

ثلاث بيضات لابد أن يكونوا في درجة حرارة المطبخ، أي نخرجهم من الثلاجة قبل الوصفة بساعتين على الأقل.

كوب من الماء.

ملعقتين من اللبن البودرة.

كريم شانتيه.

كوب من كريمة الخفق.

نصف ملعقة من الزعفران.

علبة من اللبن المُبخر.

كوب ونصف من اللبن السائل.

ثلاث أرباع كوب من اللبن المحلى المكثف. طريقة عمل كيكة الزعفران نُحضر وعاء ونضع فيه اللبن والبيض والزيت والماء ونمزجهم جيداً إما بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربي.

نقوم بإضافة كيك الفانيلا إلى المزيج ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس تماماً، ويمكن إعداد الوصفة باستخدام أي كيك عادي مثل كيكة الحليب.

نقوم بإحضار صينية خبز وندهنها بقليل من الزيت ثم نضع بها الخليط ونُدخله إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

نُخرج الكيكة من الفرن بعد النضوج ونضعها جانباً حتى تبرد.

نُحضر وعاء ونضع فيه كريمة الخفق والكريم شانتيه ونخفقهم جيداً حتى يزداد حجمهم ويُصبح ناعماً.

نقوم بعدها بإحضار الكيكة المُجهزة مسبقاً ونقوم بفرد الكريمة عليها ووضعها في الثلاجة لمدة لا تقل عن ثلاث ساعات.

نضع وعاء على النار ونضع فيه اللبن المحلى المكثف واللبن المُبخر واللبن السائل والزعفران وتقليبهم معاً جيداً حتى الغليان ثم نرفع الصوص عن النار.

نُخرج الكيكة من الثلاجة ونضع القليل من الصوص على كل قطعة من الكيكة وهكذا تكون كيكة الزعفران جاهزة للتقديم. X إقرأ أيضاً: بسبوسة الحلبة على أصولها من المطبخ الفلسطيني القزحة واليانسونية طريقة عمل كيكة الزعفران

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة الزعفران بالحليب وطريقة عمل أشهى صوص مميز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.