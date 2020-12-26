أسرع طريقة لتقشير الوجه وتغذية البشرة وتبيضها ومنحها النضارة الطبيعية

أسرع طريقة لتقشير الوجه وتبيض البشرة من أهم ما يبحث عنه الفتيات في جميع أنحاء الدول العربية بالأخص، فقد نذكر لكم في هذا المقال عدة وصفات طبيعية من أجل معالجة البشرة وتقليل حب الشباب منها وتبيضها وتوحيد لونها بمكون واحد ألا وهو الثوم، فالثوم له فوائد عظيمة للبشرة أهمها تنظيف البشرة وتطهيرها من السموم والأوساخ وأي ميكروبات تؤدي الي التهابها، كما يعمل الثوم علي تقشير البشرة بعمق وإزالة الجلد الميت منها والمتراكم منذ شهور علي الوجه، كما يعمل الثوم علي حماية البشرة من ظهور التجاعيد وظهور علامات الشيخوخة المبكرة منها، والثوم أيضاً يعالج التشققات وتمدد الجلد، ولذلك فقد نقدم لكم أسرع طريقة لتقشير الوجه وأيضاً العديد من الوصفات بالثوم للاستفادة من فوائده العديدة للبشرة من حيث التبيض وإعطاء النضارة وتغذية البشرة.

أسرع طريقة لتقشير الوجه

من الضروري جداً تقشير البشرة من الحين للأخر، حيث يتم تقشيره مرة الي مرتين في الأسبوع علي الأقل، وذلك لأن تقشير البشرة يزيل خلايا الجلد الميت والمتراكم علي البشرة والذي يعتبر السبب الرئيسي في ظهور التجاعيد علي البشرة وأيضاً ظهور حب الشباب والبقع الداكنة وغيره من المشاكل الشائعة التي تواجه معظم الفتيات والسيدات بداية من عمر العشرون عاماً، ولذلك نقدم لكم أشهر طريقة لتقشير البشرة وإزالة الجلد الميت منها والتي تُعد أسرع طريقة لتقشير الوجه، حيث تتكون تلك الوصفة من مكونين فقط، وهذه المكونات مفيدة جداً للبشرة وبجانب أنها تعمل علي تقشير البشرة ألا أنها تفيده من جوانب أخري أيضاً كمنحه النضارة علي سبيل المثال، فقد نحتاج في هذه الطريقة الي:

ملعقة كبيرة من السكر الخشن. نصف حبة ليمون.

الطريقة:

خلط المكونين فقط دون أن يذوب السكر وفي حالة أن ذاب السكر فقومي بتذويده بالقليل منه.

قومي بفرك الوجه بالمكونين جيداً بحركات دائرية ولمدة خمسة دقائق، ثم اشطفي الوجه بالماء الفاتر لتجديها ناعم الي درجة كبيرة وتظهر به النضارة فورياً.

وصفة تبيض البشرة وإزالة البقع الداكنة

المكونات:

فصين من الثوم المهروس ملعقتين من جل الصبار

طريقة الاستخدام:

خلط الثوم المهروس مع جل الصبار جيداً.

غمس قطعة قطنة صغيرة في الخليط ثم تمريره علي البشرة لمدة خمس دقائق يومياً لمدة أسبوع، وستلاحظين الفرق في النتيجة.

الخلطة الثانية

المكونات:

فصين من الثوم المهروسين ملعقة صغيرة من عسل النحل

طريقة الاستخدام: