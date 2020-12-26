طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة واللذيذة في المنزل بثلاث بيضات فقط وخطوات سهلة

الكيكة الاسفنجية من أكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثير منها، فهي تعتبر الكيكة المفضلة لدى ربات البيوت نظرًا لأنها الأساس في عمل التورتات الخاصة في المناسبات وأعياد الميلاد، وفي ظل ظروف انتشار فيروس كورونا تلجأ الكثير من الأمهات لعمل هذه الكيكة الشهية فهي سهلة ولذيذة، ولعمل تورتة لا يتطب ذلك سوى طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية، بالإضافة إلى عمل كريمة لذيذة من الفواكه المختلفة وقطع الفاكهة اللذيذة، باستخدام الكيكة الاسفنجية يمكن عمل تورتة الكريمة وتورتة الشيكولاتة، بالإضافة إلى تورتة النسكافية والعيد من الأطعم المختلفة اللذيذة، كما يمكن تناول الكيكة الاسفنجية مع الشاي أو النسكافية أو القهوة في الصباح.

وفيما يلي أسهل طريقة لإعداد الكيكة الاسفنجية بخطوات سهلة يمكن للمبتدئين اعدادها، كما يمكن لأي ربة منزل اعدادها بشكل سهل وسريع وبسيط باتباع الخطوات التالية.

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طريقة عمل الكيكة الاسفنجية

لإعداد الكيكة الاسفنجية يتطلب ذلك مجموعة من المكونات البسيطة الموجودة في كل بيت وهذه المكونات هي:

عدد 2 كوب من الدقيق درجة أولى.

كوب واحد ونصف الكوب من السكر الأبيض.

غدد 2 ملعقة من البيكينج باودر.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكينج باودر.

نصف ملعقة من الملح.

كوب وربع كوب من اللبن.

ملعقة من الفانيليا.

عدد 3 بيضات.

كوب إلا ربع زبدة.

طريقة التحضير:

أولا يتم بإشعال الفرن على درجة حرارة 100 مئوية لتسخينه مسبقًا.

ثم نحضر وعاء عميق نضع فيه الدقيق والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح، أي نضيف جميع المكونات الجافة معًا ونقوم بتحركيهم جيداً حتى تتجانس المكونات.

وعلى الجانب الآخر يتم تحضير وعاء نضع فيه السكر والبيض والفانيليا ويتم خفقهم جيدًا لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى يصبح القوام كريمي، ثم نقوم بإضافة الزبدة ونعيد الخفق مرة أخرى جيدًا.

نقوم وبوضع خليك الدقيق تدريجياً في خليط البيض ونقلبهم جيداً حتى نحصل على قوام عجينة الكيك.

ومن ثم نحضر صينية وندهم بها زبدة ونرشها بالدقيق، ثم نصب فيها الخليط ونضعها في الفرن لمد ة 30 دقيقة حتى تنضج ثم اخراجها.

هكذا تصبح الكيكة الاسفنجية جاهزة بحيث يتم تناولها إلى جانب أي مشروب ساخن أو بارد.