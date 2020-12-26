سر عمل كفتة داوود باشا الاصلية ألذ كفتة ستتذوقها على الاطلاق

نتعرف اليوم ع طريقة عمل كفتة داوود باشا بالله طريقة ولطعم حكاية، فتعخشابيةتة داوود باشا من اشهي وألذ الوجبات التي يفضلها الكثير من مختلف البلاد العربية، وتمتد أصول كفتة داوود باشا لتركيا، حيث سميت كفتة داوود باشا على اسم سلطان تركيا داوود باشا.

وهناك عدة طرق لطهي كفته داوود باشا ولكن اليوم نقوم بسرد عليكم خطوات عمل كفتة داوود باشا بالصلصة والبطاطس فتابعوني.

طريقة عمل كفتة داوود باشا

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم ناعما.

ثلاث حبات من عصير الطماطم المفروم ناعما

نصف كيلو بطاطس مقطعة مكعبات صغيرة الحجم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم .

ملعقتين كبيرة من معجون الطماطم.

كوبان ماء بارد.

نصف كوب من الزيت أو السمن.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من بهارات اللحمة حسب الرغبة.

ربع ملعقة قرفة.

مرقة واحدة من الدجاج.

طريقة تحضير كفتة داوود باشا

اولا قومي بتجهز إناء واسع وضعي به كمية اللحم المفروم، ثم ضيفي عليه كمية البصل المفروم وقلبيهم معا.

ثم نضيف عليه البهارات السابق ذكرها وتستمر بالتقليب حتي تتجانس المكونات معا جيداً

ثم ابدئي في تشكيل اللحم وتكويرها كرات متوسطة الحجم.

ضعي مقلاة بها كمية من الزيت على النار ثم نضع نضع كورات اللحم ونتركها حتي تتحمر قليلاً.

وبعد ذلك نضيف البطاطس والطماطم وصلصة الطماطم والماء، ثم ضعي عليها مكعب مرقة الدجاج.

ثم تغطي جيداً ونتركها لمدة عشرين دقيقة، حتي تنضج كفتة داوود باشا.

ثم تقدم في طبق التقديم، ويمكن يقدم معها طبق من الأرز الأبيض أو المكرونة الاسباجتي أو الطحين وبألف هنا وشفاء.

طريقة عمل الكفتة المشوية

جهزي نصف كيلو من اللحم المفروم وضعيه في وعاء واسع ثم يضاف عليها نصف ملعقة من الفلفل الأسود والملح وجوزت الطيب المطحون مع بصلة كبيرة مفرومة.

تقلب جميع المكونات معا جيداً حتي تصبح لديكي عجينة ناعمة.

قومي بتصبيع اصابع الكفتة على اسياخ خشبية ثم اشعلي الفرن وابدئي برص اسياخ الكفتة وقلبيها على الجانبين حتي تنضج واخرجيها وبألف هنا.