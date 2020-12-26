طعمية البطاطس اختراع سهل وطعم لذيذ وجديد

طريقة تحضير طعمية البطاطس، الطعمية من الأطباق الشهية عند الكثير من الأشخاص ومن خلال إضافة بعض المكونات لها سيكون المذاق أكثر شهية ويمكن الأن تحضير طعمية البطاطس في المنزل وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير طعمية البطاطس المقلية.

تعتبر البطاطس من أفضل أنواع الخضار التي تقدم بأكثر من طريقة منها المطبوخ أو البطاطس المحمرة المقرمشة، كما يمكن عملها بالبشاميل أو يمكن عملها كنوع من أنواع السلطات الشهية، واليوم سوف نقدم لكم طريقتين من البطاطس أول طريقة وهي بطريقة الطعمية المقلية، بينما الطريقة الثانية وهي بطاطس متبلة بالسلطة.

خبز بلدي.

سمسم محمص.

نصف ملعقة من الكمون.

زيت من أجل القلي.

ملح.

كمية قليلة من البيكنج باودر.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

ثلاثة فصوص من الثوم.

حبة واحدة من البيض.

كزبرة خضراء.

شبت.

بقدونس.

نصف كيلو من البطاطس وتكون مبشورة.

مكونات طعمية البطاطس:خطوات تحضير طعمية البطاطس:

طريقة تحضير طعمية البطاطس سهلة وبسيطة ولا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية خطوات تحضير طعمية البطاطس:

يتم خلط البطاطس المبشورة بالشبت والبقدونس والكزبرة بصورة جيدة وبعد ذلك يتم إضافة كلاً من البصل والثوم والبيض والبيكنج صودا ويتم تقليبهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم إضافة الملح والكمون مع الدقيق ويتم التقليب جيداً مرة أخرى وبعد ذلك يتم إضافة ذلك الخليط في الثلاجة وتركه لمدة نصف ساعة. وبعد ذلك يتم تشكيله إلى أقراص ويتم إضافة السمسم المحمص له من الناحيتين. بعد ذلك يتم تقليب الطعمية في الزيت الساخن في مقلاة يكون حجمها ساعي للكمية وبعد ذلك يتم إخراج طعمية البطاطس من المقلاة وتركها على ورق المطبق. ويتم تقديمها مع طبق مزين بالبقدونس بالإضافة للخبز البلدي ويكون هناك طبق جانبي من المخلل.

طريقة عمل سلطة البطاطس:

تعتبر سلطة البطاطس المهروسة من أفضل المقبلات التي يمكن عملها بسهولة لتواجد مكوناتها في كل مطبخ ومنزل، ويمكن تناولها بجوار العديد من الوجبات السريعة أو الوجبات الرئيسية، كما يمكن تقديمها بجوار الوجبات المشوية أو جميع أنواع الأسماك.

نصف كيلو من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة زيت زيتون أو زيت طعام.

كزبرة خضراء.

ملح، خل، عصير ليمون.

شطة، كمون.

شبت.

بقدونس.

بالأول قومي بغسل البطاطس جيدا. ضعيها في حلة عميقة وبها ماء وملح، واتركيهم حتى يتم سلق البطاطس جيدا. بعد أن تبرد قومي بهرس البطاطس في طبق جيدا وضعي عليهم جميع المكونات مع مزجهم سويا وبالهناء والشفاء.

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مكونات ومقادير سلطة البطاطس:طريقة تحضير سلطة البطاطس بالخطوات: