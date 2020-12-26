حضري الطعمية المصرية في البيت واعرفي اسرار وتكات نجاحها زي المحلات

- 1/2
- 2/2
طريقة تحضير الطعمية المصرية، تعتبر الطعمية المصرية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثيرين فهي تتسم بالطعم والمذاق الشهي فهي من الوجبات الأساسية التي يكثر تناولها في وجبة الإفطار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الطعمية المصرية.مكونات ومقادير الطعمية المصرية:
- زيت لقلي الفلافل.
- ملعقة من السمسم المحمص.
- ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة.
- نصف ملعقة من الفلفل الأحمر.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- عودن من البصل الأخضر.
- حبتان من البصل.
- نصف كأس من الشبت المفروم.
- نصف كأس من الكزبرة الخضراء.
- نصف كأس من البقدونس.
- رأس ثوم مهروس.
- كوبان من الفول المدشوش.
- القيام بغسل الفول جيداً ثم نقعه في المياه لمدة ليلة.
- يتم فرم كوبان من الفول في المفرمة الكهربائية.
- يتم فرم نصف كوب من الشبت مع الكزبرة مع البقدونس ورأس الثوم مع حبتان من البصل مع معود البصل الأخضر وكزبرة ناشفة ويتم فرمهم على سرعة عالية.
- يتم وضع نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم وملعقة من الكمون والملح ويتم تقليب المكونات جيداً لحين أن تتجانس مع بعضها البعض ويتم ترك الخليط لحين أن يتخمر.
- بعد انتهاء الوقت يتم بل الأصابع يتم تشكيل الكرات على هيئة أصابع ثم وضع الفلفل الأحمر في الفلافل ووضع السمسم ثم إحضار طاسة ويتم قلي الطعمية فيها.
- يتم تقليب الطعمية على الجانبين لحين أن تنضج ويتم تكرار ذلك لحين انتهاء الكمية.
تعتبر الفلافل السورية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثيرين من السوريين والمصريين فهي تتسم بالطعم والمذاق الشهي فهي من الوجبات الأساسية التي يكثر تناولها في وجبة الإفطار وإليكم في السطور التالية طريقة تحضير الفلافل السوري.مكونات ومقادير الفلافل السورية:
- نصف كيلو من حمص الشام.
- نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم.
- ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة.
- زيت لقلي للفلافل.
- ملعقة من السمسم المحمص.
- ملعقة من الملح.
- نصف ملعقة من الفلفل الأحمر.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- حزمة من البصل الأخضر.
- بصلة كبيرة.
- حزمة مقطعة من الشبت المفروم.
- حزمة مقطعة من الكزبرة الخضراء.
- حزمة مقطعة من البقدونس.
- أربعة ملاعق كبيرة ثوم مهروس.
- القيام بغسل حمص الشام جيداً ثم نقعه في المياه لمدة يوم كامل.
- يتم فرم حمص الشام في المفرمة الكهربائية.
- ثم يتم فرم الشبت مع الكزبرة مع البقدونس والثوم مع البصل مع معود البصل الأخضر وكزبرة ناشفة ويتم فرمهم جيدا.
- يتم وضع الكمون والملح ويتم تقليب المكونات جيداً لحين أن تتجانس مع بعضها البعض ويتم ترك الخليط لحين أن يتخمر.
- بعدها يتم تشكيل الفلافل ووضع السمسم ثم إحضار طاسة ويتم قلي الطعمية فيها.
- يتم تقليب الفلافل على الجانبين لحين أن تنضج ويتم تكرار ذلك لحين انتهاء الكمية.
- Xإقرأ أيضاً: حضري اسرع كيكة بسكويت بدون فرن على البارد في 10 دقايق بس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري الطعمية المصرية في البيت واعرفي اسرار وتكات نجاحها زي المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.