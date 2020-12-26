حضري الطعمية المصرية في البيت واعرفي اسرار وتكات نجاحها زي المحلات

طريقة تحضير الطعمية المصرية، تعتبر الطعمية المصرية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثيرين فهي تتسم بالطعم والمذاق الشهي فهي من الوجبات الأساسية التي يكثر تناولها في وجبة الإفطار وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير الطعمية المصرية.

زيت لقلي الفلافل. ملعقة من السمسم المحمص. ملعقة من الملح. نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم. ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة. نصف ملعقة من الفلفل الأحمر. ملعقة صغيرة من الكمون. عودن من البصل الأخضر. حبتان من البصل. نصف كأس من الشبت المفروم. نصف كأس من الكزبرة الخضراء. نصف كأس من البقدونس. رأس ثوم مهروس. كوبان من الفول المدشوش.

القيام بغسل الفول جيداً ثم نقعه في المياه لمدة ليلة.

يتم فرم كوبان من الفول في المفرمة الكهربائية.

يتم فرم نصف كوب من الشبت مع الكزبرة مع البقدونس ورأس الثوم مع حبتان من البصل مع معود البصل الأخضر وكزبرة ناشفة ويتم فرمهم على سرعة عالية.

يتم وضع نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم وملعقة من الكمون والملح ويتم تقليب المكونات جيداً لحين أن تتجانس مع بعضها البعض ويتم ترك الخليط لحين أن يتخمر.

بعد انتهاء الوقت يتم بل الأصابع يتم تشكيل الكرات على هيئة أصابع ثم وضع الفلفل الأحمر في الفلافل ووضع السمسم ثم إحضار طاسة ويتم قلي الطعمية فيها.

يتم تقليب الطعمية على الجانبين لحين أن تنضج ويتم تكرار ذلك لحين انتهاء الكمية.

مكونات ومقادير الطعمية المصرية:خطوات تحضير الفلافل البيتي الاسكندراني:طريقة تحضير الفلافل السوري

تعتبر الفلافل السورية من أكثر المأكولات المفضلة عند الكثيرين من السوريين والمصريين فهي تتسم بالطعم والمذاق الشهي فهي من الوجبات الأساسية التي يكثر تناولها في وجبة الإفطار وإليكم في السطور التالية طريقة تحضير الفلافل السوري.

نصف كيلو من حمص الشام. نصف ملعقة من بيكربونات الصوديوم. ملعقتان كبيرتان من الكزبرة الناشفة. زيت لقلي للفلافل. ملعقة من السمسم المحمص. ملعقة من الملح. نصف ملعقة من الفلفل الأحمر. ملعقة صغيرة من الكمون. حزمة من البصل الأخضر. بصلة كبيرة. حزمة مقطعة من الشبت المفروم. حزمة مقطعة من الكزبرة الخضراء. حزمة مقطعة من البقدونس. أربعة ملاعق كبيرة ثوم مهروس.

القيام بغسل حمص الشام جيداً ثم نقعه في المياه لمدة يوم كامل.

يتم فرم حمص الشام في المفرمة الكهربائية.

ثم يتم فرم الشبت مع الكزبرة مع البقدونس والثوم مع البصل مع معود البصل الأخضر وكزبرة ناشفة ويتم فرمهم جيدا.

يتم وضع الكمون والملح ويتم تقليب المكونات جيداً لحين أن تتجانس مع بعضها البعض ويتم ترك الخليط لحين أن يتخمر.

بعدها يتم تشكيل الفلافل ووضع السمسم ثم إحضار طاسة ويتم قلي الطعمية فيها.

يتم تقليب الفلافل على الجانبين لحين أن تنضج ويتم تكرار ذلك لحين انتهاء الكمية.

X إقرأ أيضاً: حضري اسرع كيكة بسكويت بدون فرن على البارد في 10 دقايق بس

مكونات ومقادير الفلافل السورية:خطوات تحضير الفلافل السوري بالبيت: