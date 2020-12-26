المعمول بالتمر هش ولذيذ بيدوب في الفم بأسهل طريقه ومقادير مظبوطه بشكل وطعم لايقاوم

المعمول بالتمر هش ولذيذ بيدوب في الفم يبحث الكثير من النساء عن أفضل طرق تحضير معمول التمر، ونحن سوف نقدم إليك واحدة من أسهل الطرق التي سوف تساعدك على تحضير أشهى أنواع معمول التمر، حيث أن معمول التمر يعد واحد من أشهر أنواع الحلويات التي تستطيع كل سيدة تحضيرها في البيت بسهولة كبيرة جداً، فمن خلال هذا الموضوع سوف نقدم إليك سيدتي أفضل طريقة لعمل المعمول والتي سوف تحصل على إعجاب الجميع.

تحتاجين لتحضير المعمول بعض من المقادير البسيطة والتي توجد في كثير من المطابخ تتمثل فيما يلي:

1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

1 ملعقة من الفانيليا السائلة.

5 كزب من الدقيق الأبيض المنخول.

صفار بيضتين.

1 كوب من معجون التمر والزبدة الطرية.

2/1 كوب من السكر الناعم البودرة.

قليل من الملح.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية مع تثبيت الرف الشبكي بالوسط.

في وعاء الخلاط يوضع السكر والزبدة مع تثبيت المضرب ويتم تشغيل الخلاط لمدة دقيقة واحدة ومن ثم يضاف صفار البيض والفانيليا واخلطي المكونات ثانيةً حتى أن يكون الخليط باللون الفاتح.

ضيفي الدقيق تدريجياً وقلبي لمدة دقيقة لدقيقتين لكي تحصلين على عجينة متماسكة.

تقطع العجينة لكرات صغيرة ومن ثم يتم عمل تجويف بكرة العجينة مثل الكبة، وضعي في الوسط قطعة من التمر وتشكلها على هيئة كرة ومن ثم وضعها في قالب المعمول والضغط عليها ليصبح بشكل القالب.

ثم يتم قلبه لإخراج قطعة معمول التمر، وضعيها في صواني الفرن مع مراعاة ترك مسافة بينهم.

اخرجي الصواني من الفرن لمدة 12 دقيقة حتى يكون باللون الذهبي ومن ثم ترك المعمول بالصواني حتى يبرد تماماً، ثم قدميه مع كوب من الشاي أو الحليب وبالهناء والشفاء.