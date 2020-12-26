طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص بألذ طعم وبمكونات بسيطة

وفرنا لكم متابعينا عبر موقعنا طريقة عمل كيكة الشيكولاته بالصوص، حيث تعد الكيكة من الحلويات الشرقية التي يفضلها العديد من الأشخاص، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ولا تحتاج لبذل مجهود، فيمكن تحضيرها بعدة طرق وبعدة حشوات متنوعة، تقدم الكيكة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، وتقدم أيضاً على وجبة الإفطار كوجبة غذائية، وتعد كيكة الشيكولاته من أفضل الكيكات التي يقبل عليها الأطفال والكبار نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي.

مكونات الكيكة:

كوبان إلا ربع من الدقيق.

كوب إلا ربع سكر.

كيس بيكنج بودر.

4 بيضات.

كيس فانيليا.

كوب إلا ربع بودرة كاكاو.

كوب ونصف من الحليب.

نصف كوب زبدة، أو نصف كوب زيت.

3 ملاعق كبيرة بودرة كاكاو.

كوب لبن ساخن.

نصف كوب سكر بني.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

يتم وضع الحليب والسكر والفانيليا وبودرة الكاكاو في إناء على النار، ثم تقلب بواسطة ملعقة خشبية، وتترك لتغلي على نار هادئة.

يرفع الصوص من على النار، ثم يصب على الكيكة.

يحضر الخلاط الكهربائي ثم يوضع فيه الزبدة أو الزيت مع السكر ويتم خلطهم معاً.

ثم يضاف البيض والفانيليا مع الإستمرار بالخفق، ثم يتم وضع الدقيق والبيكنج بودر والشيكولاته البودر تدريجياً، مع إضافة الحليب للخليط بالتدريج.

تحضر صينية فرن وتدهن بالسمن وترش بالقليل من الدقيق، ثم يوضع فيها خليط الكيك، ثم تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 45 دقيقة حتى تحمر، وتختبر من المنتصف بالسكين حتى يتم التأكد من النضج بالداخل

تخرج الكيك من الفرن وتترك حتى تبرد، ثم يصب عليها صوص الشيكولاته المجهز مسبقاً، ثم تقطع وتقدم.

ملاحظة: يجب عدم فتح باب الفرن على الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة حتى لا تهبط.