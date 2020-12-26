طريقة عمل حلوى المصابيب السعودي على أصولها في المنزل بخطوات سهلة

حلوى المصابيب السعودي ، من أشهر الحلويات المعروفة في الوطن العربي والسعودية ويشتهر بها المطبخ السعودي، ويطلق عليها المراصيع السعودي، وهي من الذ واطيب الحلويات، وكثير من الناس يفضلون تناولها بجانب العسل والقشطة والمكسرات، وتتميز بالخفة ولونها ذهبي جميل، وكثير من الأمهات يفضلون صنعها في المنزل بدل من شرائها، ولهذا سوف نقدم لكي من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل المصابيب السعودي على أصولها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة . مكونات حلوى المصابيب السعودي 2 كوب من الدقيق. كيس من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من السكر. 2 بيضة. كيس من الفانيلا. رشة ملح. ثلاث ملاعق من الزيت. 5 ملاعق من اللبن البودرة. نصف ملعقة من الحبة السوداء. .كوب من الماء للعجن. مكونات حلوى المصابيب السعودي طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير حلوى المصابيب السعودي بخطوات سهلة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع البيض والسكر ورشة الملح ونخلطهم حتى يذوب الخليط تماماً.

بعد ذلك نضيف لبن البودرة ونخلط، ثم نضيف الماء ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر، ثم نضيف الماء حتى يصبح العجين سائل.

بعد ذلك نقوم بإحضار مقلاة غير قابلة للالتصاق وندهنها بالزيت ونتركها على النار حتى تسخن.

بعد ذلك نأخذ ملعقة كبيرة من العجين ونضعها في المقلاة ونتركها حتى تتحمر ثم نقلبها على الوجه الأخر حتى يصبح لونها مثل الذهب.

ونستمر بهذه الطريقة حتى ننتهي من مقدار العجين كله.

بعد ذلك نقوم بإحضار طبق التقديم ونرص المصابيب في الطبق ونرشها بالسكر أو الحبة السوداء أو المكسرات وبالهناء والشفاء. نصائح عند عمل حلوى المصابيب السعودي يجب أتباع النصائح التالية لعمل المراصيع مقرمشة وجميلة وهى كما يلي:- يجب وضع ملعقة صغيرة من النشا ليصبح مقرمش وللذيذ. يجب أحضر مقلاة غير قابلة للالتصاق. يجب وضع البيكنج بودر مع الدقيق حتى لا يفسد. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل الكمونية السعودي في المنزل وفوائدها لصحة الإنسان

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