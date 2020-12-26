طريقة عمل عش البلبل باللبنة والشربات اللذيذ والرائع في المنزل

عش البلبل باللبنة يعتبر نوع من أنواع الحلويات التي يحبها الكثير وانتشرت في معظم دول العالم، ويختلف تقديمه في البلاد ويعتبر من ألذ وأشهى الحلويات التي يحبها الكبار والصغار ويمكن تقديم مالحاً وحلو ويمكن حشوها بالمكسرات، والقشطة والشكولاتة وغيرها ويعتبر من الحلويات الهشة الرائعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على مكونات وطريقة تحضير عش البلبل باللبنة والشربات اللذيذ والرائع. مكونات عجينة عش البلبل مكونات عجينة عش البلبل سوف نتعرف على مكونات عمل عش البلبل وهي كالتالي:- 2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء.

نصف كوب من الزبدة السائلة في درجة حرارة الغرفة.

رشة من الملح. طريقة التحضير العجينة طريقة التحضير العجينة سوف نتعرف على طريقة تحضير عش البلبل خطوة بخطوة كالتالي:- تحضير إناء ونضع به الدقيق والزبدة والملح ونقلبهم جيداً. نقوم بإضافة الماء بالتدريج مع الاستمرار العجن حتى تصبح العجينة متماسكة وطرية ومتجانسة. نقوم بفرد العجينة على سطح مستوي مرشوش بالدقيق بكف اليد، ثم نقوم بطويها مثلث ونضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة. يتم فردها مرة أخرى على سطح مرشوش بالدقيق بالنشابة حتى تصل إلى السمك المناسب، ثم يتم تقطيعها على شكل دائرة. مكونات الحشوة تحتوي حشوة عش البلبل باللبنة على بعض المكونات كالتالي:- 2 ملعقة كبيرة من القشطة.

2 كوب من اللبنة.

2 حبة من الجبنة الكريمة.

نصف كوب من جبنة الموزاريلا المبشورة. مكونات الشربات مكونات الشربات سوف نتعرف على مكونات الشربات كالتالي:- نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف كوب من السكر. طريقة تحضير الشربات طريقة تحضير الشربات تحضير إناء على النار ونضع به السكر والماء وقطرات من عصير الليمون ثم نضعه على نار متوسطة، وعندما يغلى الشربات قومي بتحريكه وتنزيله من على النار عندما يصبح متماسك وتركه جانباً حتى يبرد. طريقة تحضير عش البلبل باللبنة سوف نتعرف على طريقة تحضير عش البلبل باللبنة كالتالي:- تحضير إناء ونضع به اللبنة والجبنة الكريمة والقشطة والموزاريلا ونقلبهم جيداً. بعد تقطيع العجينة الي دوائر نضع بها كمية من الحشوة ورفع أطراف العجينة حتي لا تخرج الحشوة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. تحضير صينية وندهنها بالقليل من الزيت، نقوم بوضع عش البلبل بها وندخله الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات البارد ونقدمها بالهنا والشفا. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل التونة بالسمك الماكريل في المنزل بسهولة خطوة بخطوة

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