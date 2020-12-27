العجينة الأساسية لجميع أنواع المعجنات اسفنجيه وهشه وفائقة الطراوه

طريقة عمل عجينة المعجنات تعتبر المعجنات من الأكلات الشهية التي يحبها الجميع ، كما أنها تتميز بسهولة وسرعة تحضيرها، ولا تحتاج إلى وقت طويل لكي تختمر، فمن الممكن أن نستخدم هذه العجينة لعمل أنواع مختلفة من الفطائر التي يمكن تناولها بمختلف الحشوات، وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة تصلح لكل أنواع المعجنات والفطائر والبيتزا وهشه وطريه وطعم خطير.

طريقة عمل عجينة المعجنات

المكونات:-

ملعقة ونصف من السكر الناعم.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الجافة.

كوبين ونصف من المياه الدافئة.

خمس أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين ونصف من الحليب الجاف.

كوب إلا ثلث من الزيت النباتي.

طريقة تحضير العجينة:-

نحضر وعاء مناسب ونضع به الدقيق بعد أن ننخله جيدًا، ثم نضيف إليه الخميرة الجافة والسكر والحليب الجاف والماء.

نخلط كل هذه المكونات باستخدام الخلاط الكهربائي، ثم نترك الخليط حوالي عشر دقائق.

ثم نقوم بإضافة بقية كمية الدقيق ونبدأ في العجن باليد أو العجان الكهربائي إلى أن نحصل على عجينة متماسكة لا تلتصق باليد.

ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات ونستخدم العجينه في عمل كل أنواع المعجنات.

لا تحتاج هذه العجينة للوقت حتى تختمر، حيث يمكن استخدامها بعد الانتهاء من العجن مباشرة.

طريقة عمل عجينة المعجنات للشيف فاطمة أبو حاتي

المقادير:-

كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.

فنجان من اللبن.

ربع فنجان من السكر الناعم.

نصف فنجان من الزيت النباتي.

نصف ملعقة كبيرة من بكينج البودر.

القليل من الملح.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الجافة.

مياه دافئة (حسب الاستخدام).

خطوات تحضير العجينة

في وعاء عميق نضع اللبن والماء والخميرة الجافة ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة السكر والملح والزيت ونستمر في الخلط، ثم نغطي الخليط ونتركه لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

ثم نضيف البيكنج بودر والدقيق ونعجن بشكل مستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة غير لينة لجميع انواع المخبوزات والفطائر.

ثم نغطي العجينة بفوطة مطبخ نظيفة ونتركها لمدة لا تقل عن ساعة ونصف إلى أن تختمر جيدًا.

بعد مرور الوقت المحدد تكون العجينة جاهزة للاستخدام لعمل كل أنواع المعجنات بمختلف الحشوات.