طريقة عمل تشيز كيك بمكونات بسيطة وسهلة وبدون فرن نتيجة ولا أروع وطعم لذيذ

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طريقة عمل تشيز كيك بدون فرن يعتبر المصريين من أكثر الأشخاص الذين يتقنون عمل الحلويات بطرق مختلفة ومتنوعة، وبالرغم من ذلك تظل للحلويات الغربية مكانة خاصة ومميزة في عالم الحلويات، وهناك أماكن مخصصة لبيع هذه الحلوى الغربية، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة عمل التشيز كيك في المنزل والحصول على نتيجة جيدة حتى لا يحتاج أولادها لتناولها خارج المنزل.
طريقة عمل تشيز كيك بدون فرن
المكونات:-
كيس من بسكويت القمح.
كوب من الزبدة السائلة.
كوبين من الكريمة.
كيس من كريم الشانتي الجاف.
نصف كوب من الجبنة السائلة.
كيسين من الجيلي بطعم المانجو.
كوب من المياه الساخنة.
قطع من المانجو.
في البداية نفتت كيس البسكويت جيدًا ونضعه في وعاء ونهرسه بشكل جيد.
ثم نقوم بإضافة كوب الزبدة ونقلب جيدًا.
ثم نحضر صينية ونضع عليها ورقة زبدة ونضع فوقها طبقة من خليط البسكويت بالزبدة ونضغط جيدًا حتى نحصل على طبقة مستوية متماسكة، ثم نضع الصينية في الثلاجة.
نحضر وعاء آخر كبير ونضع فيه الكريمة وكيس الكريم شانتيه ونقلب بشكل جيد من خلال الاستعانة بمضرب يدوي.
ثم نقوم بإضافة الجبنة السائلة ونستمر في الخلط يدوياً.
ثم نبدأ في تحضير الجيلي بحيث نذيب كيسين بودرة الجيلي في كوب ماء داخل وعاء، ونضع هذا الوعاء على النار ونقلب بشكل جيد إلى أن نحصل على خليط الجيلي.
ثم نقوم بإضافة خليط الجيلي لخليط الكيك ونقلب باستمرار إلى أن نحصل على خليط متجانس تمامًا.
ثم نخرج الصينية التي وضعناها في الثلاجة ونضيف خليط الكيك على خليط البسكويت.
ثم ندخله الثلاجة مرة أخرى ونتركه حوالي 4 ساعات كاملة.
ثم نضيف طبقة جيلي أخرى وندخله الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف.
ثم نخرجه من الثلاجة ونزينها بالكريم شانتيه وقطع من المانجو.
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