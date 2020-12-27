وصفة المكرونة بالفراخ غرقانة فصوص الجبنة سريعة وطعمها روعه

وصفة المكرونة بالفراخ من أسهل وأشهى الأكلات التي يمكنك القيام بها في المنزل بعد يوم من العمل الشاق، نعلم جميعا أن هذه الوصفة المفضلة لدى الأطفال ولها العديد من الطرق لكل طريقه طعم مختلف عن الآخر ويمكن أضافه الجبن أو الخضار أو المشروم كما يمكن أضافه الباشميل، سوف نخبرك بأفضل طريقة لعمل المكرونة بالفراخ مضمونه وطعمها أكثر من رائع.

فراخ استربس جاهزة.

مكرونة مسلوقة.

ربع كوب زبده.

٢ ملعقة من الدقيق.

كوب لبن.

كوب من الجبنة شيدر.

ملح، فلفل، بابريكا.

مكونات وصفه المكرونة وصوص الجبنة الشيدرطريقه عمل تشيز مكرونة بالفراخ

نضع ربع كوب من الزبدة في إناء على النار حتى ذوبان الزبدة ثم نضع ملعقتان من الدقيق في الزبدة، حتى يحمر لون الدقيق ثم نضع كوب اللبن يفضل أن يكون اللبن بارد حتى لا يتكتل الدقيق، ثم نقلب حتى يتم الذوبان جيدا ثم نضع كوب الجبن الشيدر ويفضل أن تكون الجبن الشيدر الأحمر فهي تعطي لون مميز لوصفه المكرونة بالفراخ والجبن نضع الخليط على النار حتى يذوب الجبن نضيف المكرونة المسلوقة داخل الصوص ثم نحضر الفراخ الاستربس المقلية سابقا ونقوم بتقطيعها قطع صغيرة ونضعها مع المكرونة لتحصلي على ألذ طبق مكرونة بالجبنة بأسهل وأسرع طريقه.

زبده.

دقيق.

لبن.

كريمة طبخ.

مكرونة.

ثوم.

صدور فراخ .

بقدونس.

مكونات وصفه المكرونة بالوايت صوصطريقه عمل وصفه المكرونة

لعمل المكرونه بالوايت صوص في إناء نسلق المكرونة نصف سلقه ونقوم بشوي صدور الفراخ المتبلة بالملح والفلفل وبهارات الفراخ، بوضع صدور الفراخ على النار حتى تشوي جيدا وتأخذ اللون الذهبي ونقوم بتقطيعها مكعبات أو تقطيع شرائح طويلة، لعمل الصوص نقوم بوضع ملعقتان من الزبدة على النار حتى الذوبان ونضع فصين من الثوم المفروم ثم نضع الدقيق إلى أن تظهر ريحته ثم نضع اللبن البارد ونضيف كريمه الطبخ ونقلب جيدا، بهذه الطريقة يصبح لديك وايت صوص المطاعم ثم نضيف المكرونه المسلوقه نصف سلقه ونتركهم لمده عشرة دقائق ونضيف البقدونس فى اخر دقيقة حتى لا يتغير لونها الأخضر الجميل ونسكبها فى طبق عميق ونضع قطع الفراخ ونزين بها الطبق، ليصبح لديك افضل طبق مكرونة بالفراخ والوايت صوص.