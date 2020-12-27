اقوى كريم طبيعي بالكولاجين لتبييض وشد البشرة والترهلات والتجاعيد بمفعول البوتوكس وكانك فى العشرين من عمرك

اقوى كريم طبيعي بالكولاجين لتبييض وشد البشرة تعاني الكثير من الفتيات من اسمرار البشرة وترهلات الوجه ولذلك تسعى كل فتاة إلى التمتع ببشرة بيضاء صافية وخاليه من التجاعيد، وغالبًا ما تلجأ النساء إلى استخدام مستحضرات تفتيح البشرة لتحقيق هذا الحلم، ولكن هذه المستحضرات تحتوي على مواد كيميائية تضر الجلد، ولكن عند استخدام الوصفات الطبيعية تكون النتيجة أكثر نجاحًا وفاعلية والتي تعتبر آمنة على البشرة، وفي هذه المقالة سوف نعرف طريقة لعمل كريم طبيعي يساعد على تبييض البشرة خلال فترة قصيرة.

طريقة عمل كريم لتبييض البشرة

المكونات:-

ملعقة ونصف من اللبن.

ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

ملعقتين ونصف نشا.

طريقة التحضير

نحضر وعاء من البلاستيك ونضع به الكركم المطحون والدقيق والنشا ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نقوم بإضافة عصير الليمون واللبن ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط متجانس يشبه المعجون.

ثم نضع هذا الخليط في علبة زجاجية نظيفة ومعقمة ونغلقها جيدًا.

ثم نستخدم هذا الكريم قبل النوم مباشرة بعد غسل البشرة بغسول مناسب لنوع البشرة.

ندهن الكريم على الوجه ونتركه طوال الليل ونغسل الوجه في الصباح للحصول على وجه ابيض خالى من التجاعيد.

نقوم بتكرار هذه الوصفة كل يوم للحصول على نتيجة فعالة.

الزبادي والكركم لعمل كريم تبييض البشرة

المكونات:-

6 حبات لوز.

نصف علبة زبادي.

نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من خشب الصندل المطحون.

عصير نصف ليمونة.

القليل من الزعفران.

طريقة التحضير:-

في البداية ننقع اللوز في كمية من الماء طوال الليل وحتى صباح اليوم التالي.

في الصباح نقوم بتقشير اللوز وطحنه باستخدام المطحنة الكهربائي.

ثم نقوم بإضافة الكركم المطحون والزبادي وخشب الصندل المطحون والليمون والزعفران ونخلطهم معًا بشكل جيد.

ثم نضع هذا الخليط في علبة من الزجاج ونحفظها داخل الثلاجة للتخلص من التجاعيد للابد.

ثم ندهن كمية مناسبة من هذا الكريم كل يوم في الليل ونغسل الوجه في الصباح بالماء الفاتر وغسول الوجه المناسب لنوع البشرة، ثم نقوم بتمرير مكعب من الثلج على البشرة.