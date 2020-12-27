طريقة عمل مخلل الباذنجان اللذيذ المحشوة الرائع في المنزل بسهولة

مخلل الباذنجان، يعتبر من المخللات التي يحبها الكبار مع الاكلات ولا يمكن الاستغناء عنه على مائدة الطعام لأن له مذاق رائع ولذيذ، ويحتوي على نسبة رائعة من الكربوهيدرات والألياف والكالسيوم والمعادن، ويقدم هذا المخلل اللذيذ مع الملوخية والبامية والفول والفلافل وغيرها من الاكلات، وطريقة تحضيره مختلفة من بلد إلى بلد آخر، وسوف نتعرف على مكونات وطريقة تحضير وحشوة مخلل الباذنجان اللذيذ والرائع. مكونات عمل مخلل الباذنجان مكونات عمل مخلل الباذنجان سوف نتعرف على مكونات مخلل الباذنجان اللذيذ كالتالي:- كيلو من الباذنجان الأسود الرفيع.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الملح.

حزمة واحدة من الكزبرة الخضراء المقطعة.

نصف كوب من الخل الأبيض.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر المطحون.

نصف كوب من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

4 ملاعق صغيرة من الكمون المطحون.

3 حبات من الفلفل الأخضر الحار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على مخلل الباذنجان خطوة بخطوة وهي كالتالي:- تحضير إناء ونقوم بنزع عنق الباذنجان ووضعه في الإناء وغسله جيداً بالماء. نقوم بوضع 7 أكواب من الماء أو أكثر في إناء عميق على النار، ونضيف إليه الملح، والخل الأبيض، ويترك الماء حتي يغلى، ثم نقوم بوضع الباذنجان. نقوم بتهدئة النار عندما تغلي الماء، ويترك الباذنجان لمدة نصف ساعة أو أقل حتى يستوي، ويصبح طرى. نقوم بإخراج الباذنجان من الماء، ويغسل بالماء البارد حتى يبرد ثم يصفى بمصفاة ويترك جانباً. طريقة الحشوة سوف نتعرف على طريقة حشوة مخلل الباذنجان كالتالي:- تحضير الخلاط ونضع به الثوم المهروس، ونضيف إليه الكزبرة الخضراء المقطع صغيرة، والفلفل الأحمر المطحون، والفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة، والخل، والكمون، والملح، والكزبرة الناعمة، وتشغل إلى أن يصبح الخليط ناعماً جداً. نقوم بإضافة بعد ذلك الزيت، ونشغل الخلاط مرة ثانية حتى تمزج هذه المكونات مع بعضها. نقوم بفتح كل حبة باذنجان بالطول، ونضع بها كمية من الحشوة في وسط كل حبة. يوضع الباذنجان في طبق مغلق ومحكم، ثم يوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتشرب نكهة الحشوة ويصبح جاهز للتقدم بالهنا والشفا. X إقرأ أيضاً: طريقة عمل عش البلبل باللبنة والشربات اللذيذ والرائع في المنزل

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