طريقة عمل خلطة عصير البصل بالعسل لنمو الشعر في أسرع وقت ممكن

تساعد خلطة عصير البصل بالعسل ،على إنبات الشعر بشكل جيد وفي أسرع وقت، ولها دور فعال في حماية الشعر، لأنها تحتوي على العناصر الطبيعية مثل الكالسيوم والحديد والفسفور والمغنسيوم، التي تعمل على تدفق الدم إلى فروة الرأس، وهى من أفضل الخلطات التي تساعد على تطويل الشعر وتكثيفه وتمنع تساقطه، فهى غنية بالكرياتين الذي يساعد على إنبات الشعر، ويوجد في البصل فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى، فمشكلة تساقط الشعر مشكلة مزعجة تواجه جميع الناس، فماء البصل يعمل على محاربة تساقط الشعر ويمنع ظهور الشيب، ويساعد على منع جفاف فروة الرأس، ويساعد على ترطيب فروة الرأس، وإضافة العسل للخلطة يزيد الشعر لمعان وحيويه وجمالاً، وسوف نتحدث من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل هذه الخلطة في المنزل.

أهم فوائد خلطة عصير البصل بالعسل للشعر

يوجد للبصل فوائد عديدة تساعدنا على حل مشاكل الشعر التي تواجهنا وهى كما يلي:-

يحارب تساقط الشعر ويعمل على تكثيفه. يزيد من لمعان الشعر ويعمل على إطالته. يعمل على تدفق الأكسجين إلى بصيلات الشعر فيساعد على نموه وتحفيزه. يحمي فروة الرأس من القشرة. يزيد من عملية تدفق الدم إلى البصيلات.

المكونات

تحتوي خلطة عصير البصل بالعسل على مكونات عديدة تعالج مشاكل الشعر وتساهم تعزيز نمو الشعر وتعمل على إطالته وهى كما يلي:-

نصف كوب من عصير البصل.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة من زيت الزيتون.

ثلاث ملاعق من عسل النحل.

كوب من منقوع البقدونس ليساعدك على التخلص من رائحة البصل الكريهة.

طريقة تحضير خلطة عصير البصل بالعسل للشعر

إتتبعي الخطوات التي تساعد على ترطيب فروة الرأس وتقوي بصيلات الشعر حتى ينمو بشكل جيد وهى كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء صغير ونضيف عصير البصل وزيت الزيتون وزيت جوز الهند وملعقة الخل والعسل مع بعض ونخلطهم جيداً. نقوم بغسل الرأس بالماء الفاتر ثم نضع الخليط وندلك فروة الرأس برفق بواسطة أصابع اليد. نترك الخليط على الرأس لمدة ساعتين ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر وبعدها بماء البقدونس حتى نتخلص من الرائحة . تكرار هذه العملية مرتين في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة وسوف تلاحظي الفرق.